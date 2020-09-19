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كُتّاب وآراء
إحالة شخص على القضاء بسبب نشره خبرا زائفا
أحيل شخص، يبلغ من العمر 28 سنة، على النيابة العامة المختصة بطنجة، الجمعة، للاشتباه بتورطه في قضية تتعلق ببث خبر زائف من شأنه المساس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين.
وحسب بلاغ لولاية أمن طنجة، توصلت به هسبريس، فإن المشتبه به "نشر على صفحته الخاصة، على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لطفلة، مشفوعة بتعليقات يدعي فيها بأنها اختفت بمدينة القنيطرة وعثر عليها مقتولة على ضفاف واد سبو".
وأوضح البلاغ ذاته أن الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة على خلفية هذه القضية "أسفرت عن التوصل إلى أن مصالح الشرطة بمدينة القنيطرة لم تسجل أية حالة تتعلق باختفاء أو اكتشاف لجثة طفلة بواد سبو".
وأشار المصدر ذاته إلى أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية تمكنت من تحديد هوية ناشر هذا الخبر الزائف وتوقيفه بمدينة طنجة.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، قبل إحالته على العدالة صباح الجمعة.