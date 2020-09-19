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كُتّاب وآراء
جريمة قتل توقع بشاب في قبضة أمن مدينة فاس
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن فاس، زوال الجمعة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 18 سنة، للاشتباه بتورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض المفضي إلى الموت.
ووفقا لما ذكره مصدر أمني لهسبريس، فقد أقدم المشتبه به على تعريض الضحية، البالغ من العمر 21 سنة، لاعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض بأحد أحياء مدينة فاس، مما تسبب في وفاته بالمستشفى المحلي، مساء الخميس، لأسباب تجرى الأبحاث والتحريات حاليا لتحديد طبيعتها.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد دوافع وخلفيات ارتكاب هذه الجريمة، يضيف مصدر الجريدة.