قذيفة حربية قديمة تستنفر السلطات بإقليم ميدلت

هسبريس من ميدلت

عثر على قذيفة حربية قديمة مكسوة بالصدأ، مساء الجمعة، بدوار آيت مرزوك الواقع بجماعة أنمزي التابعة لدائرة بومية بإقليم ميدلت.

الحادث استنفر السلطة المحلية لقيادة أكديم والدرك الملكي، اللذين قاما بمعاينة القذيفة وفرض حراسة على مكان العثور عليها لمنع الساكنة المحلية من الاقتراب منها.

وحسب مصادر أمنية مسؤولة، فإن خبراء من القوات المسلحة الملكية بالحامية العسكرية بميسور سيحلون بالمكان المحدد لنقل القذيفة إلى منطقة خلاء من أجل تفجيرها والتخلص منها بشكل آمن.