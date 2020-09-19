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الرئيسية | حوادث | درك تاكلفت يفكك عصابة سطو على المحلات التجارية

درك تاكلفت يفكك عصابة سطو على المحلات التجارية

درك تاكلفت يفكك عصابة سطو على المحلات التجارية
حميد رزقي
السبت 19 شتنبر 2020 - 17:20

ألقت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي تاكلفت القبض على ثلاثة أشخاص بشبهة تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السطو على المحلات التجارية والسرقة.

وذكرت مصادر هسبريس أن مصالح الدرك الملكي بتاكلفت نصبت كمينا محكما للمشتبه فيهم الثلاثة، المتحدرين من منطقة آيت تامجوط جماعة تاكلفت إقليم أزيلال؛ ما مكّن من إيقافهم في وقت وجيز.

وجرى وضع الموقوفين الثلاثة رهن الحراسة النظرية طبقا لتعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، من أجل تعميق البحث والكشف عن ظروف وملابسات عمليات السرقة قبل عرضهم على العدالة لاتخاذ المتعين في حقهم.

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