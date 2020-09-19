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كُتّاب وآراء
سلاح الأمن يوقف شخصا لتهديد سلامة المواطنين
اضطرت عناصر شرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بالمهدية، التابعة لولاية أمن القنيطرة، إلى استعمال أسلحتها الوظيفية، خلال الساعات الأولى من صباح السبت، خلال تدخل أمني لتوقيف شخص كان في حالة سكر متقدمة واندفاع قوي، وعرّض أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.
وكانت دوريات للشرطة قد تدخلت من أجل توقيف المشتبه فيه الذي عرّض والده للضرب والجرح البليغين بواسطة السلاح الأبيض على مستوى العنق، حيث واجه عناصر الأمن بمقاومة عنيفة باستعمال سكين وأداة راضة؛ وهو ما اضطر مفتشي شرطة إلى استعمال سلاحهما الوظيفي وإطلاق رصاصات تحذيرية، قبل إصابة الشخص المعني على مستوى أطرافه السفلى، وفق ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطن.
وقد مكّن الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي، وفق المصدر ذاته، من ضبط المشتبه فيه وتحييد الخطر الناتج عنه وحجز الأسلحة التي كانت بحوزته.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، البالغ من العمر 28 سنة، رهن المراقبة الطبية بالمستشفى المحلي، الذي نقل إليه لتلقي العلاجات الضرورية؛ في انتظار إخضاعه لبحث تمهيدي من قبل فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد باقي الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.