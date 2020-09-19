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الرئيسية | حوادث | قتيل وخسائر مادية لانفجار أسطوانة غاز في البيضاء

قتيل وخسائر مادية لانفجار أسطوانة غاز في البيضاء

قتيل وخسائر مادية لانفجار أسطوانة غاز في البيضاء
هسبريس من الدار البيضاء
السبت 19 شتنبر 2020 - 19:00

تسبب انفجار أسطوانة غاز داخل إحدى الشقق بعمارة سكنية على مستوى الحي المحمدي، بمدينة الدار البيضاء، في مصرع مواطن واندلاع حريق كبير.

واهتزت منطقة المشروع بالحي المحمدي، مساء اليوم السبت، على وقع دوي انفجار قوي لأسطوانة غاز، أدى إلى وفاة مواطن على الفور واندلاع حريق مهول.

وتسببت قوة الانفجار والحريق المهول في تصدع جدران المنزل وانهيار بعضها بالكامل، فيما أصيب مواطنون آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، تم نقلهم على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بمستشفى محمد الخامس.

وفور إخطارها، حلت السلطات المحلية بعين المكان، إلى جانب عناصر الوقاية المدنية التي عملت على إخماد الحريق.

وتعمل السلطات المحلية على إبعاد المواطنين من المنطقة، وتفادي المرور بجانب الإقامة التي يتواجد بها المنزل، بالنظر إلى كون بعض الجدران صارت آيلة للانهيار في أي لحظة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - ayour السبت 19 شتنبر 2020 - 19:07
اصلا كاين بعض الاسطوانات خاص اتمنعو حيت دوزو حقهوم من ايام الاستعمار اضافة الى نقص فالتوعية عن طريقة استعمال والتعامل مع انفلات الغاز .
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9
2 - بوعزة السبت 19 شتنبر 2020 - 19:08
انا لله وانا اليه راجعون.
رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته ،والهم دويه الصبر والسلوان .
اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان غير دالك فتجاوز عنه .
اللهم اشف المرضى والمصابين ورداهم سالمين الى دويهم
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14
3 - مواطنة تحب بلدها السبت 19 شتنبر 2020 - 19:09
2020 سنة الكوارث بامتياز ، اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه ، الله يرحم المتوفي
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9
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