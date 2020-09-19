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كُتّاب وآراء
قتيل وخسائر مادية لانفجار أسطوانة غاز في البيضاء
تسبب انفجار أسطوانة غاز داخل إحدى الشقق بعمارة سكنية على مستوى الحي المحمدي، بمدينة الدار البيضاء، في مصرع مواطن واندلاع حريق كبير.
واهتزت منطقة المشروع بالحي المحمدي، مساء اليوم السبت، على وقع دوي انفجار قوي لأسطوانة غاز، أدى إلى وفاة مواطن على الفور واندلاع حريق مهول.
وتسببت قوة الانفجار والحريق المهول في تصدع جدران المنزل وانهيار بعضها بالكامل، فيما أصيب مواطنون آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، تم نقلهم على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بمستشفى محمد الخامس.
وفور إخطارها، حلت السلطات المحلية بعين المكان، إلى جانب عناصر الوقاية المدنية التي عملت على إخماد الحريق.
وتعمل السلطات المحلية على إبعاد المواطنين من المنطقة، وتفادي المرور بجانب الإقامة التي يتواجد بها المنزل، بالنظر إلى كون بعض الجدران صارت آيلة للانهيار في أي لحظة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته ،والهم دويه الصبر والسلوان .
اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان غير دالك فتجاوز عنه .
اللهم اشف المرضى والمصابين ورداهم سالمين الى دويهم