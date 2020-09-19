القوات المساعدة تحبط تهريب مخدرات بـ"جيتسكي"

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر من القوات المساعدة المكلفة بحراسة الحدود البحرية بطنجة، من إحباط عملية لتهريب كمية من مخدر الشيرا باستعمال دراجة مائية "جيتسكي".

وأوضحت مصادر هسبريس أن العملية بدأت حين أُنزلت دراجة مائية بواد أرينا، وراء محطة القطار، من أجل حمل أربع رزم من المخدرات انطلاقا من نقطة تلاقي الواد مع البحر.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر من القوات المساعدة انتبهت للعملية في الوقت المناسب، وسارعت إلى اعتراض سبيل الدراجة المائية إلى أن أفقدتها التوازن، مما تسبب في سقوط شحنة المخدرات التي كانت معدّة للتهريب.

وقدّرت كمية المخدرات المحجوزة، تضيف مصادر هسبريس، بأزيد من 120 كيلوغراما من مخدر الشيرا، في الوقت الذي تمكّن فيه سائق الدراجة النارية من الفرار في اتجاه إسبانيا، والإفلات من مطاردة الدرك البحري والبحرية الملكية.

وقالت المصادر ذاتها إن واد أرينا شهد في مناسبات سابقة محاولات مماثلة لانطلاق عمليات تهريب للمخدرات، خاصة خلال الأوقات التي يرتفع فيها منسوب المياه فيه، غير أن تضافر جهود مختلف المتدخلين يسفر في معظم الأوقات عن إحباط تلك المحاولات، في انتظار منع ولوج تلك الآليات البحرية إلى الواد، عبر إحداث حواجز تعرقل إبحارها هناك.