24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4407:1013:2616:5019:3320:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. رد على الأستاذ عصيد حول تتبع لجنة التتبع (5.00)

  2. طالبة مغربية بالحجاب تُثير "جدلا ساخنا" داخل البرلمان الفرنسي (5.00)

  3. عصيد: الطابوهات والجرائم (1.00)

  4. معامل "الكابلاج" والمؤسّسات التعليمية .. بؤر جديدة تُفرخ "كورونا" (1.00)

  5. الكمامة (0)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | القوات المساعدة تحبط تهريب مخدرات بـ"جيتسكي"

القوات المساعدة تحبط تهريب مخدرات بـ"جيتسكي"

القوات المساعدة تحبط تهريب مخدرات بـ"جيتسكي"
هسبريس من الرباط
السبت 19 شتنبر 2020 - 22:15

تمكنت عناصر من القوات المساعدة المكلفة بحراسة الحدود البحرية بطنجة، من إحباط عملية لتهريب كمية من مخدر الشيرا باستعمال دراجة مائية "جيتسكي".

وأوضحت مصادر هسبريس أن العملية بدأت حين أُنزلت دراجة مائية بواد أرينا، وراء محطة القطار، من أجل حمل أربع رزم من المخدرات انطلاقا من نقطة تلاقي الواد مع البحر.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر من القوات المساعدة انتبهت للعملية في الوقت المناسب، وسارعت إلى اعتراض سبيل الدراجة المائية إلى أن أفقدتها التوازن، مما تسبب في سقوط شحنة المخدرات التي كانت معدّة للتهريب.

وقدّرت كمية المخدرات المحجوزة، تضيف مصادر هسبريس، بأزيد من 120 كيلوغراما من مخدر الشيرا، في الوقت الذي تمكّن فيه سائق الدراجة النارية من الفرار في اتجاه إسبانيا، والإفلات من مطاردة الدرك البحري والبحرية الملكية.

وقالت المصادر ذاتها إن واد أرينا شهد في مناسبات سابقة محاولات مماثلة لانطلاق عمليات تهريب للمخدرات، خاصة خلال الأوقات التي يرتفع فيها منسوب المياه فيه، غير أن تضافر جهود مختلف المتدخلين يسفر في معظم الأوقات عن إحباط تلك المحاولات، في انتظار منع ولوج تلك الآليات البحرية إلى الواد، عبر إحداث حواجز تعرقل إبحارها هناك.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.