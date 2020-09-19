اغتصاب قاصرات يجر موظفا دينيا وراء القضبان

هسبريس من الرباط

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أنه "على إثر تقديم شكايتين بشأن تعرض ست قاصرات لهتك العرض، واستنادا إلى الأبحاث والتحريات المنجزة من طرف المركز القضائي للدرك الملكي بطنجة، تم تقديم المشتبه فيه، السبت، أمام هذه النيابة العامة".

وأضاف الوكيل العام للملك، في بلاغ له، أنه "تقرر تقديم مطالبة بإجراء تحقيق للاشتباه في ارتكاب جناية هتك عرض قاصرات دون سن 18 سنة بالعنف، وهتك عرض قاصرات دون سن 18 سنة، نتج عنه افتضاض من طرف موظف ديني طبقا للفصول 485 فقرة 2 و487 و488 من القانون الجنائي".

وورد ضمن البلاغ ذاته أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة قرّر إيداع المشتبه فيه بالسجن المحلي طنجة 1 .