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الرئيسية | حوادث | اغتصاب قاصرات يجر موظفا دينيا وراء القضبان

اغتصاب قاصرات يجر موظفا دينيا وراء القضبان

اغتصاب قاصرات يجر موظفا دينيا وراء القضبان
هسبريس من الرباط
السبت 19 شتنبر 2020 - 21:42

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أنه "على إثر تقديم شكايتين بشأن تعرض ست قاصرات لهتك العرض، واستنادا إلى الأبحاث والتحريات المنجزة من طرف المركز القضائي للدرك الملكي بطنجة، تم تقديم المشتبه فيه، السبت، أمام هذه النيابة العامة".

وأضاف الوكيل العام للملك، في بلاغ له، أنه "تقرر تقديم مطالبة بإجراء تحقيق للاشتباه في ارتكاب جناية هتك عرض قاصرات دون سن 18 سنة بالعنف، وهتك عرض قاصرات دون سن 18 سنة، نتج عنه افتضاض من طرف موظف ديني طبقا للفصول 485 فقرة 2 و487 و488 من القانون الجنائي".

وورد ضمن البلاغ ذاته أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة قرّر إيداع المشتبه فيه بالسجن المحلي طنجة 1 .

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - نوفل السبت 19 شتنبر 2020 - 21:52
موظف ديني.....منافق مجرم منتحل صفة دين.
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4
2 - Abdou RABAT far السبت 19 شتنبر 2020 - 21:52
هؤلاء المرضى يتركون صورة سيئة عن الإسلام دين الرحمة والسماحة .فالأولى بالمرشد الديني والائمة ان يكونوا قدوة حسنة لما يحملون على عاتقهم.كما يجب على القانون أن يضرب بيد من حديد فلا تسامح مع فلدات أكبادنا
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6
3 - خالد السبت 19 شتنبر 2020 - 21:54
كثرة الجرائم وانتشارها له ثلاثة أسباب في رأيي. أولها غياب الوازع الديني. ثانيها غياب الردع لان العقوبات الحبسية أصبحت مجرد استراحات في فندق السجن مع أكل و شرب مجاني و حفلات في كل عيد. ثالثها العفو الملكي الذي أصبح كارثة حقيقية على الشعب حيث يتم إطلاق آلاف المجرمين في كل عيد ليُرهبوا و يسرقوا و يغتصبوا دون اي خوف مادام الردع غير موجود والعفو موجود
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7
4 - ادريس السبت 19 شتنبر 2020 - 21:55
لم افهم ما معنى موظف ديني ؟ هل هو موظف في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؟
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2
5 - mouhayed السبت 19 شتنبر 2020 - 21:56
اينك يا عصيد واينكم يا من يسمون انفسهم بالمدافعين على حقوق، تعالوا كلكم للدفاع عن هذا المجرم (موظف ديني) عوض التنديد بما فعله والدفاع عن الضحايا. حسبي الله ونعم الوكيل.
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4
6 - oujdi السبت 19 شتنبر 2020 - 21:56
مازال ما بان والو ،راهم جايين المرضى والمكبوتين ،أين الإعدام ياأمير المؤمنين ،أين العدل
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7 - سعيدة السبت 19 شتنبر 2020 - 21:57
عليه ينطبق المثل الشعبي:الفقيه اللي نتسناو بركته دخل الجامع ببلغته ".
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8 - simo السبت 19 شتنبر 2020 - 21:58
لابد من الإعدام لأنه وحش آدمي ولكي تكون عبرة لكل مغتصب خاصة الأطفال
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