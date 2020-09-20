استهلاك المخدرات يجر نجل شيخ سلفي إلى السجن

إبراهيم مغراوي من مراكش

أحالت عناصر الأمن بمراكش، السبت، ثلاثة أشخاص، ضمنهم نجل شيخ سلفي يترأس جمعية للدعوة إلى القرآن والسنة، على النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية بتهمة حيازة واستهلاك المخدرات.

وبعد استماعها إلى المشتبه به، تابعته النيابة العامة بتهمة استهلاك المخدرات، فأحيل على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمدينة الحمراء، الذي أودعه بعد التحقيق معه سجن الأوداية بإقليم مراكش.

وجاء توقيف الشخص المعني خلال الحملة الأمنية الأخيرة على الحانات والمطاعم بمراكش، بعدما عثر على رقم هاتفه في هاتف أحد الموقوفين من شمال المغرب بسبب تورطهما في حيازة وترويج الكوكايين.