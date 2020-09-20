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كُتّاب وآراء
إيقاف مطلوب للعدالة ضمن قضايا الاتجار بالمخدرات
تمكنت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي بلفاع، ضواحي اشتوكة آيت باها، من توقيف شخص شكّل موضوع مذكرات بحث وطنية، للاشتباه في ضلوعه في نشاط إجرامي يتعلق بحيازة وترويج الممنوعات؛ وذلك بعد كمين محكم نصبته له العناصر الدركية.
وكان المشتبه فيه، الذي يقطن في دوار "أغروض" بجماعة إنشادن، مبحوثا عنه بناء على مذكرات عديدة تهمّ قضايا الاتجار بالمخدرات، وحجزت لديه المصالح الدركية كمية مهمة من مخدر الشيرا كانت مُعدّة للترويج، ومبلغا ماليا جناه من نشاطه المحظور.
وأمرت النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بإنزكان بوضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، والاستماع إليه في محضر تمهيدي، في انتظار عرضه على ممثل الحق العام في حالة اعتقال، للنظر في التّهم المنسوبة إليه.
وفي سياق التدخلات الميدانية الهادفة إلى التصدي الاستباقي لمختلف أنواع الجريمة، تشنّ المصالح الدركية ببلفاع حملة واسعة على الدراجات النارية، إذ تم حجز العشرات منها وإيداعها المحجز الجماعي، وذلك لعدم توفر مالكيها على الوثائق اللازمة أو ارتكابهم مخالفات سير تشكل خطورة عليهم وعلى مستعملي الطريق.