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كُتّاب وآراء
"سخان مائي" يسلب حياة 3 أفراد من أسرة واحدة
لقي ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم، اليوم الأحد، اختناقا جراء استنشاق أحادي أكسيد الكربون (Monoxyde de carbone)، الناتج عن احتراق غير كامل لغاز البوتان في سخان مائي، وفق ما علم لدى السلطة المحلية بمدينة المضيق.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الهالكين الثلاثة هم رجل وامرأته في عقدهما الخامس وابنهما العشريني، وقد حلت عناصر الشرطة القضائية قصد معاينة جثث الضحايا وجرى فتح تحقيق بأوامر من النيابة العامة المختصة.
وأضافت المصادر ذاتها أن جثامين الضحايا جرى إيداعها بمستودع الأموات إلى حين انتهاء من التحقيق، لتحديد الأسباب الحقيقية لمفارقتهم الحياة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
وضع سخان الماء في مكان قريب من نافدة مفتوحة او في شرفة المنزل لان الغاز يحتاج للاكسجين لتتم عملية الاحتراق ولا يتحول لاحادي اكسيد الكربون القاتل.
يجب فتح نوافد المنزل عند الاستحمام للتهوية وعدم الجلوس طويلا في الحمام ويستحسن ان لا يتواجد الشخص وحيدا بالبيت.
يجب التأكد من وجود علامة الجودة cم في سخانات الماء المستوردة من الخارج والشراء من محل تجاري متخصص.
و لهذا من هذا المنبر أطلب من جميع المنعشين العقاريين تزوويد كل الشقق بجعب إخراج غاز co من المطبخ الذي يتثبت فيها أغلب السخانات الغازية..و أحسن من هذا أن تصبح إجبارية قبل كل رخص السكن..بعض الناس لا يفهمون كيف يقع التسمم بغاز co..و لو أن السخان يوجد في المطبخ و ليس في الحمام الاختناق ممكن..لأن غاز co ثقيل و ينزل الى التحت و يخرج من المطبخ و ينتشر في المنزل كله و خصوصا النائمين أو من بدأه دوار و استلقى أرضا..إنه غاز قاتل لا رائحة و لا لون له ليس كدخان الحريق co2 ..يلتئم بإيموكلوبين الدم و لا يغادره بسهولة كما يفعل الأكسجين و co2..
الله يرحمهم.
" ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون " صدق الله العطيم