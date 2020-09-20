"سخان مائي" يسلب حياة 3 أفراد من أسرة واحدة

هسبريس من تطوان

لقي ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم، اليوم الأحد، اختناقا جراء استنشاق أحادي أكسيد الكربون (Monoxyde de carbone)، الناتج عن احتراق غير كامل لغاز البوتان في سخان مائي، وفق ما علم لدى السلطة المحلية بمدينة المضيق.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الهالكين الثلاثة هم رجل وامرأته في عقدهما الخامس وابنهما العشريني، وقد حلت عناصر الشرطة القضائية قصد معاينة جثث الضحايا وجرى فتح تحقيق بأوامر من النيابة العامة المختصة.

وأضافت المصادر ذاتها أن جثامين الضحايا جرى إيداعها بمستودع الأموات إلى حين انتهاء من التحقيق، لتحديد الأسباب الحقيقية لمفارقتهم الحياة.