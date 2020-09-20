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الرئيسية | حوادث | "سخان مائي" يسلب حياة 3 أفراد من أسرة واحدة

"سخان مائي" يسلب حياة 3 أفراد من أسرة واحدة

"سخان مائي" يسلب حياة 3 أفراد من أسرة واحدة
هسبريس من تطوان
الأحد 20 شتنبر 2020 - 15:30

لقي ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم، اليوم الأحد، اختناقا جراء استنشاق أحادي أكسيد الكربون (Monoxyde de carbone)، الناتج عن احتراق غير كامل لغاز البوتان في سخان مائي، وفق ما علم لدى السلطة المحلية بمدينة المضيق.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الهالكين الثلاثة هم رجل وامرأته في عقدهما الخامس وابنهما العشريني، وقد حلت عناصر الشرطة القضائية قصد معاينة جثث الضحايا وجرى فتح تحقيق بأوامر من النيابة العامة المختصة.

وأضافت المصادر ذاتها أن جثامين الضحايا جرى إيداعها بمستودع الأموات إلى حين انتهاء من التحقيق، لتحديد الأسباب الحقيقية لمفارقتهم الحياة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - عقلاني الأحد 20 شتنبر 2020 - 15:35
يبقى السخان الكهربائي أكثر أمانا
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43
2 - ahmed الأحد 20 شتنبر 2020 - 15:36
للتذكير ولتفادي هذه الماسي يجب القيام بالامور التالية:
وضع سخان الماء في مكان قريب من نافدة مفتوحة او في شرفة المنزل لان الغاز يحتاج للاكسجين لتتم عملية الاحتراق ولا يتحول لاحادي اكسيد الكربون القاتل.

يجب فتح نوافد المنزل عند الاستحمام للتهوية وعدم الجلوس طويلا في الحمام ويستحسن ان لا يتواجد الشخص وحيدا بالبيت.
يجب التأكد من وجود علامة الجودة cم في سخانات الماء المستوردة من الخارج والشراء من محل تجاري متخصص.
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73
3 - dari الأحد 20 شتنبر 2020 - 15:37
الله يرحمهم ويرحم جميع الموتى. ياربي تحفظ
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60
4 - MOUISSA الأحد 20 شتنبر 2020 - 15:45
اللهم إرحمهم برحمتك الواسعة و إغفر لهم و تجاوز عنهم عند السؤال و أرزق أهلهم الصبر و السلوان و عوض محبتهم صبرا و ألحقنا بهم و أنت راضي عنا و أرزقنا موتة مستورة لا نعذب بها أحدا من أهلنا من بعدنا إنك سميع مجيب سبحان كتب لهم أن يدفنوا بجوار بعضهم بعد أن كانوا كدلك في الدنيا
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38
5 - من فضلكم الأحد 20 شتنبر 2020 - 15:49
رحمهم الله جميعا..إنا لله وإنا إليه راجعون.
و لهذا من هذا المنبر أطلب من جميع المنعشين العقاريين تزوويد كل الشقق بجعب إخراج غاز co من المطبخ الذي يتثبت فيها أغلب السخانات الغازية..و أحسن من هذا أن تصبح إجبارية قبل كل رخص السكن..بعض الناس لا يفهمون كيف يقع التسمم بغاز co..و لو أن السخان يوجد في المطبخ و ليس في الحمام الاختناق ممكن..لأن غاز co ثقيل و ينزل الى التحت و يخرج من المطبخ و ينتشر في المنزل كله و خصوصا النائمين أو من بدأه دوار و استلقى أرضا..إنه غاز قاتل لا رائحة و لا لون له ليس كدخان الحريق co2 ..يلتئم بإيموكلوبين الدم و لا يغادره بسهولة كما يفعل الأكسجين و co2..
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11
6 - اسماء الأحد 20 شتنبر 2020 - 15:51
وتتوالى ضحايا هذا السخان المائياو بالاحرى سالب الارواح كل سنة.
الله يرحمهم.
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10
7 - Karim الأحد 20 شتنبر 2020 - 15:59
سنوات و نحن نسمع أن السخان المائي يقتل أفراد أسر مغربية و لم نسمع و لو مرة واحدة فتح تحقيق صارم و نزيه يمكن من خلاله التعرف أولا عن المورد الأساسي لهذه القنابل الموقوتة، ثانيا التعرف على أفراد الجهة التي تعطي ورقة السماح للاتجار بهذه القنابل داخل المغرب و التحقق من أن التصريح بالبيع كان مطابق للمواصفات الدولية، أم مبني على رشاوي تحت الطاولة من أجل البيع، إذا كنا نعيش في دولة الحق و القانون فهذا أقل شيء يمكن القيام به من أجل حماية حياة و سلامة المستهلك و المواطن المغربي و إسترجاع جميع هذه الماركة التي تهدد حياة المغاربة من الأسواق.
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2
8 - كهربائي الأحد 20 شتنبر 2020 - 16:02
لتجنب هتل هده الاحدات 1 اقرا النصائح المكتوبة على السخان..او في الدفتر المصحوب مع السخان اتناء شراءه 2 ..يجب تركيبه من طرف حرفي متخصص وان يوضع السخان في مكان يدخله الهواء باستمرار ...والا فهو قنبلة كيماوية.
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6
9 - سعيدة الأحد 20 شتنبر 2020 - 16:05
الله يرحمهم ان لله وإن إليه راجعون
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2
10 - Hamid الأحد 20 شتنبر 2020 - 16:06
رحمهم الله جميعا هذه البداية فقط سيسقط العشرات وانا واثق مما اقول السنة الماضية كتبنا عبر هذا المنبرعشرات التعليقات كلها تحذر وتنبه الى خطورة هذا السخان داخل المنزل مع عدم وجود تهوية كافية كما اشار المعلق اعلاه مشكورا ومع ذلك مات بسببه العشرات اعتقد ان الخلل يعود الى الاعلام المغربي الذي لايتطرق لهذه المشكلة خاصة في هذا الفصل البارد عندنا الكثير من القنوات ولاواحدة منهاتطرقت لهكذا مشكلة يركزون فقط على الخوا الخاوي فالى كل قراء هسبريس تذكروا ان السخان هو خطر حقيقي يتربص بكم وبباقي افراد العائلة فرجاء الانتباه عند الاستعمال
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1
11 - مجرمون في حماية القانون الأحد 20 شتنبر 2020 - 16:08
يجب وقف استيراد هذه النوعية الرديئة من السخانات ، ومعاقبة من لا يهمهم سوى الربح المادي وأقصد هنا من يستورد السخانات الصينية التي لا تحترم معايير السلامة وكذلك من يسهل لهم عملية ادخال المنتوج وبيعه في المغرب دون اكتراث لأرواح بريئة
" ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون " صدق الله العطيم
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