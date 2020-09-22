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الرئيسية | حوادث | قضية اغتصاب "فقيه" لقاصرات تجدّد دعوات مراقبة "دور القرآن"

قضية اغتصاب "فقيه" لقاصرات تجدّد دعوات مراقبة "دور القرآن"

قضية اغتصاب "فقيه" لقاصرات تجدّد دعوات مراقبة "دور القرآن"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 10:00

أعادَ تفجّر قضية اتّهام مدرّر بأحد الكتاتيب القرآنية باغتصاب طفلات قاصرات النّقاش، من جديد، بشأن غياب المراقبة داخل هذه المراكز التّعليمية العتيقة؛ فعلى الرّغم من تسجيل حالات سابقة لأئمّة استغلّوا أماكن العبادة والدراسة لأغراضٍ "دنيئة"، فإنّ هذه الفضاءات الدّينية ما زالت تخفي "غابة" من الاعتداءات الجنسية في حقّ الأطفال.

واهتزّ الرّأي العام الوطني على وقع تعرّض طفلات قاصرات ضواحي مدينة طنجة لاعتداء جنسيّ من لدن مدرّر يبلغُ من العمر 43 سنة، داومَ على ممارسة فعله الجرمي طيلة 8 سنوات، قبل أن يقرّر الضّحايا كسر حاجز الصّمت بعرض شكاياتهنّ على الدّرك الملكي، مرفقات بشواهد طبية، تبيّن تعرّضهنّ للاغتصاب وهتك العرض.

واعترف المشتبه فيه أمام المحقّقين بكافة التهم المنسوبة إليه، مؤكدا لهم أنه "بالفعل كان يستغل الأطفال الذين يحفظهم القرآن جنسيا طيلة السنوات الماضية"، ليتقرّر وضعه في السّجن المحلي لطنجة.

وفي هذا الصّدد، يؤكّد محمد عبد الوهاب رفيقي، الباحث في الدّراسات الإسلامية، أنّ "ظاهرة "لفقيه" واغتصاب الأطفال من المسكوت عنه في المجتمع، مع أنها أمر واقع وبشكل كبير جدا، وتتداخل فيها عوامل نفسية واجتماعية كثيرة"، مبرزاً في هذا الصّدد أن "الموضوع خطير ولا يمكن السّكوت عليه، وهناك تطبيع مع الظاهرة أو محاولة إنكار لها فقط لأن الفاعل "لفقيه د الجامع".

ويوضّح رفيقي أنّ "الموضوع لا يمكن توظيفه لتصفية حسابات مع أي جهة، بقدر ما يحتاج إلى فضح وحزم وكشف المستور، وحماية أطفالنا من أي ممارسات ممكن أن تدمر حياتهم، أو تركب فيهم العقد التي ستلازمهم طوال حياتهم"، مبرزاً أنّ "الموضوع خطير ويحتاج إلى معالجة دقيقة، بعيدا عن التوظيفات الإيديولوجية والحسابات الضيقة".

من جانبها، شدّدت الفاعلة المدنية فدوى رجواني على أنّ "ما يحدث في أماكن العبادة ومدارس دينية ومدارس قرآنية ومدارس الراهبات من اغتصاب واستغلال للأطفال لا يخفى عن أحد، ولا يمكن الدفاع عن الديانات بنكران هذه الممارسات".

بينما يؤكّد الحقوقي والفاعل المدني نوفل البعمري أنّه "في الكنائس، مثل الكتاتيب القرآنية، حيث يكون الفضاء مغلقا، وحيث يتم استغلال كلمة الله وحيث يسود وقار زائف وتدين يخفي غابة من الاعتداءات الجنسية والاغتصاب والتحرش الجنسي والتغرير بالقاصرين".

وشدّد البعمري على أنّ "الغريب في جريمة "الفقيه"، الذي داوم على اغتصاب طفلات لثمان سنوات، أنّه لا أحد خرج للتنديد بالجريمة أو ندد باستغلال أماكن العبادة لارتكاب هذه الجرائم؛ بل صفحات مجهولة انطلقت في الدفاع على "الفقيه" ومحاولة التغطية على الجرائم البشعة والتشكيك فيها".

ويقف البعمري عند هذه الجريمة التي لم تحرك المجتمع كما حركته التي ذهب ضحيتها الطفل عدنان بوشوف بطنجة، "قد يبدو أن ما يحرك عوام مواقع التواصل الاجتماعي هو جنس المعتدى عليه، مادام أن الطفلات أي إناث هن من تعرضن للاعتداء ليس عليهم الاحتجاج ولا المطالبة بأقصى العقوبة ولا بتطبيق القانون وليس على الجمعيات "الحقوقية" أن تنظم وقفات وتندد وتجمع مكاتبنا التنفيذية وليس على المواقع الإخبارية الإلكترونية الانتقال إلى عين المكان".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (29)

1 - Stitoscope الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 10:08
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته ،هذا المقال يعد ضرب للناس الذين لا يريدون التربية الجنسية ،لذلك لابد من فهم بعد الأمور ،الإنسان يخطأ و لا يعني أن شخص فقيه او ملتحي فهو ملك لا يذنب ،لذلك وجب اخد الحذر و الحيطة لا النية العمياء .
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13
2 - عبد الهادي الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 10:09
تقديسنا لكل ماهو ديني من اسباب تخلف هذا المجتمع . و المجتمعات المحافظة و المتدينة ينتشر فيها اللواط و اغتصاب الاطفال و الكل يعرف ما يقع في المساجد و دور القرآن.انا لا اعمم
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-5
3 - Adiladil الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 10:11
ما تحاولون الترويج له هو غلق دور القرآن وتستغلون مثل هذه الأخبار من أجل ضري الدين والقرآن. لأن الواجب هو مراقبة كل شيئ والبحث عن جوهر المشكل لآنتشار المثلية والبيدفيل في المغرب في السنوات القليلة الماضية حتى أصبحوا يظهرون بوجوه عارية ويفتخروا في اليوتوب أنهم مثلييون
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9
4 - الحل الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 10:12
الحل دابا هو سلييبات من الحديد مع قفل الكتروني لحماية النساء و الاطفال
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5
5 - قدور الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 10:16
القو القبض على المجرمين الذين يرتكبون هذه الافعال واحكمو عليهم باقصى العقوبات ليكونوا عبرة لمن يعتبر .واحمو الاطفال والنساء والشيوخ وقوموا باالواجب .واتركو الركوب على الامواج.وظلم الدين وأهله .
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39
6 - المراقبة الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 10:17
ممتاز و لكن كيف تتم المراقبة هل يضع المخزن شرطي أو مخازني في كل كتاب قرآني و داخل كل مسجد أم نضع كاميرات متطورة في الكتاتيب أم ماذا أعطنا حلا عمليا يا سيد، ألا تعلم أن العدل هو الذي يحصن العباد مادام المخزن ظالما مستبدا جبانا فانتظر كل الكوارث و المصائب من الشعب و من غير الشعب.
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17
7 - المهاجر . الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 10:19
يجب حماية ومراقبة كل الاماكن التي يتواجد فيها الاطفال وحتى في المنازل العائلية .
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7
8 - رأي الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 10:19
ستة أشهر و الكتاتيب و المدارس مغلقة، كيف اغتصبت هذه الفتيات و لماذا هذه الضجة في هذه الفترة؟ هناك حلقة مفقودة و القضاء سيقول كلمته
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12
9 - مراقب من بعيد الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 10:22
وكذلك المدارس العتيقة يتم فيها الاعتداء جنسيا على التلاميذ الذين لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم فلابد وضع آلية لمراقبة ما يجري فيها وكذلك المقاهي الشعبية في بعض المدن حيث يبيث الاطفال المشردون والخلاصة أن هذا المشكل يصعب وضع حل له في غياب إمكانيات لوجستيكية كبيرة.
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7
10 - nouro الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 10:22
ان لم يكن القرأن يراقب صاحبه وينقي قلبه ويبعده عن الشهوات فلن تجدي مرافبة دور القرأن في شيء...القران أخلاق يا سادة وليس وظيفة.....!!!!!!
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8
11 - منسق الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 10:26
يجب أن ينال هذا النكرة عقابه كما يجب على الاباء عدم ارسال بناتهن عند رجل ولو تحت ذريعة تحفيظ القرآن فالفتيات أسلم لهن الحفظ على يد امرأة تفاديا لمثل هاته الجرائم وقبح الله من يحمل كتاب الله وينتهك الحرمات.
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12 - متتبع الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 10:27
لما لاتتم فتح دور حفظ القرآن بالمدارس تحت مراقبة الأطر التربوية ؟؟؟
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5
13 - غيور الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 10:30
المساجد غلقتوها وخاصة صلاة الجمعة ويدكوم غير على القرص كتحاربو دين الله جهارا نهارا!!!!!!! هادي هي الفرصة راقبو دور القرآن أو شدوها!!!!!!! القضية لم تحسم بعد وحتى لو اقترضنا هدشي صحيح هل معنى هدا كل دور تعليم القرآن فيها هاد الحالات !!!!!!
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14 - بائع القصص الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 10:31
هذا الفقيه لم يعتدي على الفتيات القاصرات فقط وإنما الذكور على حد سواء، انه مجرم يؤمن بالمساواة
حض الإناث هو حض الذكور.
يجب ان نسأل هذا الفقيه هل يفضل عقوبة شرع الله وهو القصاص او يفضل عقوبة عصيد يعني المؤبد.
ومن يعلم ربما هذا فقيه غير مسلم وليست له علاقة له بالاسلام باش اكونو السلفيين على خاطرهوم
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15 - Tamazight الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 10:31
البدفولية معروفة في المغرب ، في المساجد ، المدارس العتيقة. اندية كرة القدم و المخيمات الصيفية . ولدان مخلدون فوق الارض ، لا يريدون الانتظار
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6
16 - محمد الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 10:32
للأسف، الظاهر موجودة في المجتمع، لكن صياغة العنوان بتضمينة "دور القرآن" فيه نوع من التحامل على على هذه المؤسسة التعليمية، فالحادث وقع في كتاب وهي غير مراقبة، وليس في دور القرآن الخاضعة لمراقبة مراقبي وزارة الأوقاف، ولم يسبق لأي دار القرأن أن وقع فيها مثل هذا الحدث لأنها قائمة على أسس علمية وخلقية ثابتة.
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5
17 - فارس بلا جواد الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 10:33
المراقبة للناس الي تيهضرو على الحق ديالهم ولا الي هضر على شي فساد في السلطة و حق المواطن في العيش الكريم هدو مصيرهم تزمامرت اما اغتصاب الأطفال فقضية ثانوية عند المخزن
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18 - Rachidi الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 10:36
الحل بسيط جداً جداً جداً
تعميم اجباري لكمرات المراقبة في
جميع المدارس من روضة الأطفال إلى الجامعة
في كل مكان بداية من أبواب المؤسسة حتى الخروج
ومراقبة الساحات العامة والخاصة
وزواية الشوارع إجباريا
وانتهى المشكل
ثم تطبيق القانون في كل جنحة مخلة بالشرف والأمانة والإخلاص وتشديد العقوبات على الجنايات الكبرى
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19 - Jamal Silami الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 10:38
علماء وقانونيون: المتهم بريء حتى تثبت إدانته.. وإتهام الناس دون سند حرام
انتقد عدد من العلماء اسراع الناس في القاء التهم جزافا واعتبروا ذلك مخالف لاصول الاسلام التي تتبع القاعدة الانسانية الاصيلة " المتهم برئ حتي تثبت ادانته"، معتبرين ان اتهام الناس بالباطل ظلم كبير وانه نيل من كرامة وشرف الرجال مؤكدين ان الاتهام الجزافي غالبا ما يوقع الظلم البين وهو مانهي عنه الاسلام
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20 - رشيد الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 10:40
تطبيق شرع الله هو الحل
كفاكم ركوبا على الأمواج إن الله يعلم ما أنتم تمكرون
الله حافظ دينه مهما أفسدتم
لا نقوى على مواجهتكم لكن الله و حده يتولاكم
فإلى أين ستدهبون؟
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21 - Nawfal le professeur الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 10:41
يجب سن قانون يمنع تدريس الفقها للاطفال. نحن من يعطي اولادنا لمن يغتصبهم. يجب عدم التساهل مع هذه الاشياء من طرف الدولة و المشرع. كفانا تخلفا.
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22 - النفاق هو هذا الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 10:43
هاد الناس زادو فيه كانو كيتشفاو ف الكنيسة الكاثوليكية بعدا هادوك ممنوع يتزوجو
حنا من حقهوم يتزوجو و مع ذلك كنشوفو بحال هاد الكوارث
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23 - قارئ الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 10:44
مسطرة القضاء المستنير،مثلا القضاء الانكلوساكسوني،هناك قاعدة قانونية يعتمد عليها القاضي كأساس في إجراءاته في مثل هكذا قضايا البيدوفيليا اي الاعتداء الجنسي على الاطفال وهي أن الطفل من المفترض أنه يقول الحقيقة《اؤكد عبارة من المفترض》ومصطلح البيدوفيليا غير موجود في ثقافة 《هؤلاء》.
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24 - مهبول الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 10:48
الوحش او الحيوان إلي في الكاريكاتور المرفق للموضوع لا يغتصب الأطفال أبدا...الذي يغتصب انسان مجرم مجرد من المشاعر والاخلاق لا هو بمريض ولا بضحية سابقا وليس له أي وازع هؤلاء البيدوفليين يخافوا ما يحشمو ا لو كانت في المغرب عقوبة حقيقية رادعة بالمؤبد او الخصي او الإعدام ما تجرؤو على اغتصاب اطفالنا.
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25 - M.ESSETTE الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 10:48
تعتبر المراكز التعليمية و الدينية مكانا خصبا لممارسة البيدوفيليا وهي ظاهرة مرضية طبيعية في كل المجتمعات و لا يمكن استئصالها و اقبارها لكن كل التشريعات تحاربها و تشرع قوانين من اجل ردع مرتكبيها و الحد من انتشارها.

و عليه اصبح من الضروري اتخاد باجراءات صارمة من اجل تشخيص الحالة النفسية لرجال الدين و التعليم الذين يمارسون عملهم مباشرة مع الاطفال و ارغامهم على تقديم شهادة طبية وكذا من السوابق العدلية تؤكد سلامتهم من اي عارض مرضي او سوابق جنحية في هذا الاطار قد يؤدي بهم الى السقوط في ممارسة البيدوفيليا.
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26 - Fatiha Slimani الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 10:49
هدا هو الهدف من كل هده ضجة الأخيرة حول تربية الجنسية........غلق دور القرآن......
الاوكار الحقيقه لاغتصاب الاطفال هي الفنادق المصنفة......هيلتون هوتيل في رباط مثال على وكر البيدوفيليا ..........ومجموعة من الفنادق في مراكش........يجلبون الاطفال صغار كل واحد بثمن......حسب الاختيار........ودوق زبون..................
هده الحملة الأخيرة على الفقهاء مشكوك في امرها.......ولا نعرف بضبط من يحركها .. .
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27 - Max الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 10:49
يريدون الانتقام من مرضى بيدوفل بالإعدام و لا يهمهم الحلول و التوعية و التربية الجنسية في المدارس .
مجتمع متخلف و جاهل و ثقافة 1400 سنة !
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28 - الحسين الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 10:49
فرصة للعلمانيين والحداثين والملاحدة لنيل من المساجد ودور القرآن.حتى قبل صدور الحكم .... لا تمر شبهة لها علاقة بالدين والتدين وأصحابها الا هجومها بكل ما أرتور من قوة وكأنهم مسكو بالقلم ينتظرون هذه الفرصة لتشويه المتدينين .لكن نقول لهم ويمكرون ويمكرزالله والله خير الماكرين.
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29 - هشام الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 10:51
بابا الكنيس قدم اعتذارا رسميا بخصوص اغتصاب الاطفال في الكنائس عبر العالم، يعني الامر لا علاقة له بالدين والتدين.هي حالة مرضية يجب معالجتها بالقوة.
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