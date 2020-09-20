الجمارك تداهم "مصنعا سريا" للأكياس البلاستيكية

هسبريس من الرباط

داهمت عناصر الجمارك والضرائب غير المباشرة بطنجة، الأحد، مصنعا سريا لصناعة الأكياس البلاستيكية يقع بجماعة الجوامعة التابعة لإقليم الفحص-أنجرة، كان يشتغل خارج الضوابط القانونية.

وقد قامت عناصر الجمارك بتدخلها، بناء على معلومات دقيقة وعملية تتبع، حيث داهمت المعمل السري الذي يقوم بصناعة الأكياس البلاستيكية المحظورة.

المعمل، وفق تصريحات مسؤول بالجمارك، كان يشتغل خارج مقتضيات القانون رقم 77-15 والقاضي بمنع الأكياس المصنوعة من البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها، لافتا إلى أنه ستتم متابعة المتورطين أمام النيابة العامة المختصة.

وأضاف أن العملية مكنت من ضبط 9 أطنان من الأكياس البلاستيكية تعادل قيمتها 400 ألف درهم، مبرزا أن العملية تعتبر الثانية من نوعها في أقل من شهرين بطنجة في مجال مكافحة صناعة الأكياس البلاستيكية.