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الرئيسية | حوادث | الجمارك تداهم "مصنعا سريا" للأكياس البلاستيكية

الجمارك تداهم "مصنعا سريا" للأكياس البلاستيكية

الجمارك تداهم "مصنعا سريا" للأكياس البلاستيكية
هسبريس من الرباط
الأحد 20 شتنبر 2020 - 18:28

داهمت عناصر الجمارك والضرائب غير المباشرة بطنجة، الأحد، مصنعا سريا لصناعة الأكياس البلاستيكية يقع بجماعة الجوامعة التابعة لإقليم الفحص-أنجرة، كان يشتغل خارج الضوابط القانونية.

وقد قامت عناصر الجمارك بتدخلها، بناء على معلومات دقيقة وعملية تتبع، حيث داهمت المعمل السري الذي يقوم بصناعة الأكياس البلاستيكية المحظورة.

المعمل، وفق تصريحات مسؤول بالجمارك، كان يشتغل خارج مقتضيات القانون رقم 77-15 والقاضي بمنع الأكياس المصنوعة من البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها، لافتا إلى أنه ستتم متابعة المتورطين أمام النيابة العامة المختصة.

وأضاف أن العملية مكنت من ضبط 9 أطنان من الأكياس البلاستيكية تعادل قيمتها 400 ألف درهم، مبرزا أن العملية تعتبر الثانية من نوعها في أقل من شهرين بطنجة في مجال مكافحة صناعة الأكياس البلاستيكية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - زعطوط الأحد 20 شتنبر 2020 - 18:47
وما هو البديل عن تلك الاكيس البلاستيكية ؟ اكياس كرطونية؟ اتستطيع ان تحمل السمك من السوق الى المدشر؟
اوروبا لم تمنع البلاستيك ونحن بدانا بالبلاستيك وليس لنا البديل سوى الشوارب او السلة اهذه حكومة ان گوما
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6
2 - خبير في البلاستيك الأحد 20 شتنبر 2020 - 18:51
ثبت علميا الأشياء الساخنة خاصة الطعام والشراب، أثبتت الدراسات تفاعل البلاستيك مع الحرارة والتي تحتوي على مادة “الديوكسين” هذا التفاعل ينتج مخاطر شديدة على صحة الإنسان بتسرب مواد مضرة إلى الطعام أو الشرابب ويؤدي لأمراض خطيرة جداً
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-6
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