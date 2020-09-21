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الرئيسية | حوادث | توقيف مهاجرين في مركز للصيد ضواحي الداخلة

توقيف مهاجرين في مركز للصيد ضواحي الداخلة

توقيف مهاجرين في مركز للصيد ضواحي الداخلة
هسبريس من الداخلة
الاثنين 21 شتنبر 2020 - 02:22

تمكنت دورية مكونة من رجال السلطة المحلية والحرس الترابي والبحرية الملكية وعناصر الأمن الوطني، الأحد، من إحباط محاولة للهجرة غير النظامية بمركز الصيد "لاساركا" ضواحي مدينة الداخلة.

وأوضح مصدر أمني لهسبريس أن الدورية سالفة الذكر أوقفت 14 مرشحا للهجرة غير النظامية من جنسية مغربية، ينحدرون من إقليمي قلعة السراغنة وبني ملال.

وأضاف المصدر ذاته أن الموقوفين الـ14 جرى تسليمهم إلى مصلحة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن، والتي فتحت تحقيقا في الموضوع بأمر من النيابة العامة.

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