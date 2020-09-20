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الرئيسية | حوادث | بيع الخمور في الشارع العام يستنفر الأمن بالبيضاء‎

بيع الخمور في الشارع العام يستنفر الأمن بالبيضاء‎

بيع الخمور في الشارع العام يستنفر الأمن بالبيضاء‎
هسبريس من الرباط
الأحد 20 شتنبر 2020 - 19:49

أوقفت مصالح ولاية أمن الدار البيضاء 37 شخصا كانوا يقتنون الخمور في ظروف لا تراعي التدابير الاحترازية لمنع تفشي جائحة كورونا، من بينهم أربعة أشخاص لم يكونوا يرتدون الكمامات الواقية.

وقد جاء هذا التدخل الأمني بعد تفاعل مصالح ولاية أمن الدار البيضاء مع وشايات وشكايات مجموعة من المواطنات والمواطنين، منهم من تقدم بها مباشرة، ومنهم من ضمّنها في مقاطع مصورة توثق لمستودع تابع لشركة "براسري المغرب" وهو يعرض المشروبات الكحولية للبيع بالتقسيط بشارع إفني بتراب مقاطعة سيدي مومن بمدينة الدار البيضاء.

وعلى إثر التدخل الأمني، جرى توقيف المسير ومستخدمين مكلفين بالصندوق، للاشتباه في تورطهم في خرق إجراءات حالة الطوارئ والمقتضيات القانونية والتنظيمية لبيع الخمور.

ووثّقت هذه الأشرطة والمحتويات الرقمية المنشورة لأعداد كبيرة من الزبائن الذين يتسلقون سور المستودع، ومنهم من يقف في طابور طويل دون احترام شروط التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة الواقية؛ بل إن منهم من كان يستهلك الخمور بالقرب من عين المكان في حالة تلبس مشهودة بجنحة السكر العلني البين.

وأشار مصدر أمني إلى أن العمليات الأمنية، التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء زوال الأحد، جاءت في إطار التجاوب مع شكايات المواطنين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - ={{أَبُو إِسْحَاق اَلوَسَطي}}= الأحد 20 شتنبر 2020 - 20:06
ظاهرة الخمور، المخدرات، العنف، الكريساج... أصبحت يوما بعد يوم عادية ومتقبلة، لا أتصور كيف سيعيش اولادنا في هذا المجتمع، المناداة بالحقوق الحقوق الحقوق حتى اصبحت عقوق، من يرحم هذا الوطن، لا اخفي عليكم حنيني إلى أيام البصري...
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2 - Fouad الأحد 20 شتنبر 2020 - 20:08
الخمر في نظر الدولة ليس حرام اذ تم بيعه بترخيص ولله امر هذه الحكومة مضحك وشركة
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3 - سماء الأحد 20 شتنبر 2020 - 20:13
بيع الخمور في الشارع العام أو بيعه في محلات تجارية أو وعبر الحانات لافرق بينهما وليعلم بائع الخمر وشاربه أنهم ملعونين واللعنة هي الطرد من رحمة الله.
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4 - مرتن بري دو كيس الأحد 20 شتنبر 2020 - 20:16
نفس الشيء بمدينة وجدة..فقرب مارشي كوفير ( السوق المغطى ) دكان لبيع الخمور ترى الناس حوله قياما وقعودا دون ادنى محاولة منهم للاخد بالاجراءات اللازمة لمحاربة كرونا ..لا كمامات ..ولا ابتعاد جسدي...وكأن الخمر مادة اساسية لحياتهم...كما لم تر اية سلطة او ممثلوها ولا من يراقب هذا الوضع الخطير .والمشين في آن واحد....مع العلم ان هذا الدكان لا يبعد بكثير عن ولاية امن وجدة....فهل من مراقبة ..فوجدة اصبحت كورونا تلعب فيها كما تشاء...ولا نريد حجرا صحيا اخر......
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5 - بستان الأحد 20 شتنبر 2020 - 20:24
في القانون المغربي أن الخمر يباع للأجانب والحقيقة أنه يباع للمسلمين وهذا يدل أن الدولة تخرق القانون مما يدل أن القانون لا يطبق وإنما هي شعارات فضفاضة لا غير.
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6 - simo الأحد 20 شتنبر 2020 - 20:36
لا حول ولا قوة إلا بالله مقدهم فيل زادوهم فيلة رجعنا ليمات البولونجي ؟
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7 - وجدي الأحد 20 شتنبر 2020 - 20:39
نعم وكما قال المعلق دي بروكس.السوق المغطى أو مارشي كوفير هو بؤرة للفيروس.بحيث هناك أربعة دكاكين بالضبط تبيع الخمور وأمامها طوابير من المدمنين في ازدحام تام ودون الالتزام بالقواعد الصحية .وبعد إغلاق هذه المحلات يأتي دور باعة الخمور بطريقة غير قانونية وبنفس المكان وفي غياب السلطة مع أن مفوضية الشرطة على بعد خمسين مترا
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