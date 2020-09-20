درك "طماريس" يتصدى لترويج المخدرات الصلبة

هسبريس من الدار البيضاء

تمكنت عناصر الدرك الملكي طماريس، تحت إشراف قائد سرية 2 مارس، نهاية الأسبوع، من تفكيك عصابة إجرامية خطيرة متخصصة في الاتجار بالكوكايين والسرقة الموصوفة.

وحسب معطيات توصلت بها هسبريس، فإن الأمر يتعلق بعصابة تتكون من أربعة شبان وشابتين، ينحدرون من مدينة البيضاء وإقليم برشيد، ومبحوث عنهم من طرف مصالح الأمن في قضية تتعلق بالاختطاف والاحتجاز والاغتصاب.

وجاء اعتقال أفراد العصابة عقب هجومهم على مواطن داخل منزله بمنطقة دار بوعزة، واعتدائهم عليه بالسلاح الأبيض، وسرقة أشياء ثمينة من منزله.

وقال مصدر أمني: "بفضل حنكة قائد السرية وباقي أفراد مركز طماريس، تم نصب كمين محكم مكن من توقيف الجناة، حيث تم ضبط سيوف وهواتف نقالة وحجز سيارة تستعمل كوسيلة في تنفيذ عملياتهم. وقد تم تقديم الجميع أمام الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالدار بالبيضاء".