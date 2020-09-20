القوات المساعدة تحبط تهريب "الشيرا" بالدريوش

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر مجموعة "المخزن المتنقل 38"، التابعة للمفتشية العامة للقوات المساعدة شطر الشمال، من إحباط عملية تهريب كمية من مخدر "الشيرا" على مستوى منطقة السواني التابعة مجاليا لإقليم الدريوش.

وأسْفرت هذه العملية، التي تمّت في حدود الساعة الثالثة وخمس وأربعين دقيقة من صباح الأحد، عن حجز 33 رزمة و9 أكياس من "الشيرا"، و41 صفيحة (بيدو) من البنزين المعد لعملية التهريب الدولي.

ووفقا لمصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فإنّه "خلال هذه المداهمة، تعرّض أفراد القوات المساعدة لمقاومة شرسة من طرف المهرّبين (الرشق بالحجارة)، مما أدى إلى وقوع خسائر مادية، إلا أنهم تصدوا بكل بسالة واحترافية بالغة" للمهربين.

وقد تم إخبار مصالح الضابطة القضائية، التّابعة للدرك الملكي، لتعميق البحث والكشف عن ملابسات هذا الفعل الإجرامي وتحديد هوية المهربين.