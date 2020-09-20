24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4407:1113:2616:4919:3120:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. القضاء يصدم المدارس الخاصة ويأمر بنقل تلميذ دون "شهادة مغادرة" (5.00)

  2. الوباء يوقف ارتياد ثانوية تأهيلية في مدينة طنجة‎ (5.00)

  3. "حرب بيانات" تُقسم مثقّفين وفنّانين مغاربة حول نقاش حرية التعبير (5.00)

  4. إصابات مؤكدة بالجائحة في "دار المسنين" بميدلت (3.00)

  5. خبير مغربي: "العدل والإحسان" جماعة "حربائية" تجيد خلط الأوراق (2.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | خفر السواحل يحبط تهريب مخدرات بالقصر الصغير

خفر السواحل يحبط تهريب مخدرات بالقصر الصغير

خفر السواحل يحبط تهريب مخدرات بالقصر الصغير
هسبريس من الرباط
الأحد 20 شتنبر 2020 - 23:10

أجهضت عناصر خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية، زوال الأحد، قبالة سواحل القصر الصغير، محاولة لتهريب المخدرات على متن زورق سريع.

هذا التدخل مكن من توقيف مهربين، مغربي وإسباني، على متن الزورق السريع، وضبط نصف طن من "الشيرا" كان سيتم تهريبها إلى الضفة الأخرى من المتوسط.

وقد تم تسليم الشحنة والمواد المضبوطة والموقوفين إلى مصالح الدرك الملكي، حيث تم وضعهما رهن الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.