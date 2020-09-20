خفر السواحل يحبط تهريب مخدرات بالقصر الصغير

هسبريس من الرباط

أجهضت عناصر خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية، زوال الأحد، قبالة سواحل القصر الصغير، محاولة لتهريب المخدرات على متن زورق سريع.

هذا التدخل مكن من توقيف مهربين، مغربي وإسباني، على متن الزورق السريع، وضبط نصف طن من "الشيرا" كان سيتم تهريبها إلى الضفة الأخرى من المتوسط.

وقد تم تسليم الشحنة والمواد المضبوطة والموقوفين إلى مصالح الدرك الملكي، حيث تم وضعهما رهن الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة.