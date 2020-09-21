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الرئيسية | حوادث | الدرك يضبط "الشيرا" في محل تجاري بنواحي تزنيت

الدرك يضبط "الشيرا" في محل تجاري بنواحي تزنيت

الدرك يضبط "الشيرا" في محل تجاري بنواحي تزنيت
مصطفى البكار من تزنيت
الاثنين 21 شتنبر 2020 - 05:47

تمكنت عناصر من الدرك تابعة للمركز القضائي بتزنيت، الأحد، من توقيف شخص في عقده الثالث، يشتبه بتورطه في ترويج المخدرات بجماعة أربعاء الساحل.

المعطيات التي حصلت عليها جريدة هسبريس من مصادر مطلعة كشفت أن العملية، التي أشرف عليها رئيس المركز، جاءت بعد عملية مداهمة لمحل تجاري بدوار سيدي بولفضايل، وأسفرت عن ضبط كمية مهمة من مخدر "الشيرا" مخبأة بإحكام وسط المواد الغذائية المعروضة للبيع.

وأضافت المصادر ذاتها أن تحريات ميدانية باشرتها عناصر الدرك مكنت من تحديد هوية شخص ثان يعتبر المزود الرئيسي للموقوف بهذه المواد الممنوعة، مشيرة إلى أنه تم تحرير مذكرة بحث في حقه من أجل توقيفه وتقديمه أمام العدالة.

وقد تم وضع الموقوف تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في انتظار عرضه عليها قصد متابعته بالمنسوب إليه.

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