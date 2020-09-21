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الرئيسية | حوادث | الإدلاء ببيانات كاذبة يقود نادلا إلى التحقيق بطنجة

الإدلاء ببيانات كاذبة يقود نادلا إلى التحقيق بطنجة

الإدلاء ببيانات كاذبة يقود نادلا إلى التحقيق بطنجة
هسبريس من طنجة
الاثنين 21 شتنبر 2020 - 07:35

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، الأحد، بحثا تمهيديا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى نادل مقهى يبلغ من العمر 35 سنة، للاشتباه بتورطه في قضية تتعلق بالإدلاء ببيانات كاذبة، والتبليغ عن جريمة وهمية يعلم بعدم حدوثها.

ووفق بلاغ لولاية الأمن ذاتها، توصلت به هسبريس، فإن المشتبه به "كان قد أدلى بتصريحات كاذبة حول قضية زجرية هي موضوع بحث قضائي من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة".

وأوضح البلاغ ذاته أن النادل "ادعى بشكل كاذب، في تسجيلات إعلامية، أنه عاين اقتياد شخص مصفد اليدين نحو مقر ولاية أمن طنجة، بيد أن هذا الأخير كان قد توفي غرقا بشاطئ البحر، ولم يسبق أن كان موضوع أي تقييد للحرية في تلك الأثناء".

وتم وضع المعني بالأمر رهن الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، "للبحث معه حول دوافع وخلفيات إدلائه بهذه التصريحات الكاذبة والمؤثرة على سير التحقيقات الجنائية في هذه القضية".

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