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الرئيسية | حوادث | شاحنة تُنهي حياة شخصين بين أكادير وتزنيت

شاحنة تُنهي حياة شخصين بين أكادير وتزنيت

شاحنة تُنهي حياة شخصين بين أكادير وتزنيت
رشيد بيجيكن من أكادير
الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 00:25

لقي شاب يبلغ من العمر 34 سنة مصرعه، الاثنين، بعدما دهست شاحنة من الحجم الكبير الدراجة النارية التي كان يقودها، وذلك على الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين أكادير وتزنيت على مستوى مركز أربعاء آيت بوالطيب باشتوكة آيت باها.

وخلفت الحادثة أيضا مصرع مرافق سائق الدراجة النارية التي كانت تسير في اتجاه سير الشاحنة نفسه، وهو تلميذ قاصر.

وقد استنفرت الحادثة مختلف المصالح الدركية والسلطات المحلية، وعرفت إشراف قائد سرية الدرك الملكي ببيوكرى على كافة الإجراءات التي تقتضيها مثل هذه الحوادث.

وفتحت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي بلفاع تحقيقا لتحديد ظروف وملابسات الحادثة المميتة، كما جرى توجيه جثتي الهالكين إلى مستودع الأموات، وتم الاحتفاظ بسائق الشاحنة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي المفتوح تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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