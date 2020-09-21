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الرئيسية | حوادث | الشرطة القضائية توقف مروّج كمامات واقية مزيفة

الشرطة القضائية توقف مروّج كمامات واقية مزيفة

الشرطة القضائية توقف مروّج كمامات واقية مزيفة
هسبريس من الرباط
الاثنين 21 شتنبر 2020 - 13:10

أوقفت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن مولاي رشيد، في مدينة الدار البيضاء، شخصا يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وترويج كمامات واقية مزيفة.

ووفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني فإن المشتبه فيه كان يقوم بشراء كمامات واقية من إحدى الورشات، بالمنطقة الصناعية مولاي رشيد في الدار البيضاء، ويعمل على تزييفها بعد وضعها بعلب تحمل علامات تجارية خاصة بشركات أخرى تروج هذا النوع من المعدات الطبية.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم توقيف المشتبه فيه على خلفية شكاية تقدمت بها الشركة المتضررة من جراء التزييف، حيث أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز ما مجموعه 121 ألفا و600 كمامة واقية مزيفة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، البالغ من العمر 32 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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