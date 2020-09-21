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كُتّاب وآراء
الأمن يعلن العثور على امرأة "مختفية بشكل طوعيّ"
تفاعلا مع بلاغ يتعلق بالبحث لفائدة عائلة امرأة متزوجة اختفت في ظروف مشكوك فيها بمدينة الريش، تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس من العثور عليها.
وكانت مصالح الأمن بمدينة الريش قد توصلت ببلاغ للبحث عن البالغة 22 سنة من العمر، وهو ما شكل موضوع نداء تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي ومعالجته في روبورتاج تلفزيوني، حيث قيل إنها اختفت بعد ذهابها مع زوجها إلى عيادة طبية بالمدينة.
وقد مكنت عمليات البحث والتحري، وإجراءات التنسيق المتواصل مع أحد أفراد عائلة المعنية بالأمر، من تحديد مكانها والعثور عليها بمدينة فاس.
وأوضحت الأبحاث المنجزة أن الاختفاء كان طوعيا ولم تكن له أي شبهة إجرامية، وليس نتيجة أي عملية اختطاف.
وقد تم فتح بحث تمهيدي في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات وخلفيات هذا الاختفاء الطوعي للمعنية بالأمر.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
حيث أن اختطاف الكبار يكون غالبا في إطار جرائم المافيات أو تصفية حسابات أو طلب فدية. أما المعنية بالأمر فهي سيدة درويشة في بلدة صغيرة فكيف سيتم اختطافها وما الدافع.
صدقو او لا تصدقو دابا وليت جديا كنفكر نهز موس معايا فينما نخرج خيث فعلا لم نعد في بلد آمن يا آمنة.