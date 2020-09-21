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الرئيسية | حوادث | الأمن يعلن العثور على امرأة "مختفية بشكل طوعيّ"

الأمن يعلن العثور على امرأة "مختفية بشكل طوعيّ"

الأمن يعلن العثور على امرأة "مختفية بشكل طوعيّ"
هسبريس من الرباط
الاثنين 21 شتنبر 2020 - 14:22

تفاعلا مع بلاغ يتعلق بالبحث لفائدة عائلة امرأة متزوجة اختفت في ظروف مشكوك فيها بمدينة الريش، تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس من العثور عليها.

وكانت مصالح الأمن بمدينة الريش قد توصلت ببلاغ للبحث عن البالغة 22 سنة من العمر، وهو ما شكل موضوع نداء تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي ومعالجته في روبورتاج تلفزيوني، حيث قيل إنها اختفت بعد ذهابها مع زوجها إلى عيادة طبية بالمدينة.

وقد مكنت عمليات البحث والتحري، وإجراءات التنسيق المتواصل مع أحد أفراد عائلة المعنية بالأمر، من تحديد مكانها والعثور عليها بمدينة فاس.

وأوضحت الأبحاث المنجزة أن الاختفاء كان طوعيا ولم تكن له أي شبهة إجرامية، وليس نتيجة أي عملية اختطاف.

وقد تم فتح بحث تمهيدي في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات وخلفيات هذا الاختفاء الطوعي للمعنية بالأمر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - BADR EDDIN E RFIG الاثنين 21 شتنبر 2020 - 14:30
نسمع كل يوم اشياء غريبة سمعنا عن عدنان وبعدها هده الزوجة ولكن امر عدنان كان واضح اما زوجة اين دهبت وماسر في دلك نسالو الله حسن الخاتمة
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11
2 - الكوجيتو الاثنين 21 شتنبر 2020 - 14:33
لله في خلقه شؤون.بعض الناس مرضى ولا يدرون انهم كذلك.لماذا كل هذا القلق الذي نثرته لكي تختفي طواعية.فرويد لم ينظر لمثل هذه الأزمات النفسية.اللهم ثبت علينا العقل و الدين
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4
3 - abdou الاثنين 21 شتنبر 2020 - 14:33
بالأمس علقت على هذا الخبر في موقع آخر على أن المعنية بالأمر على الأرجح هربت أو أن زوجها خلف الموضوع
حيث أن اختطاف الكبار يكون غالبا في إطار جرائم المافيات أو تصفية حسابات أو طلب فدية. أما المعنية بالأمر فهي سيدة درويشة في بلدة صغيرة فكيف سيتم اختطافها وما الدافع.
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7
4 - كفى ارهابا الاثنين 21 شتنبر 2020 - 14:39
الله يرحم الوالدين لمرة جاية الى اختفى شي حد بقاو تعطيو التفاصيل قبل ما تخلعونا. بحال هدي ما يمكنش جات ومشات من ذاتها لراسها إلا و راها عندها شي مشكل. يعني الأهالي راه عارفين المشكل. نتوما كتجيو تركبو فينا الرعب راها اختفت او اختطفت. لا راه فرق كبير. و حنا كنبقاو مخلوغين غير من حوايجنا.
صدقو او لا تصدقو دابا وليت جديا كنفكر نهز موس معايا فينما نخرج خيث فعلا لم نعد في بلد آمن يا آمنة.
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5
5 - مروان الاثنين 21 شتنبر 2020 - 14:41
شفت هاد السيدة فالفيسبوك وكانو دريرين عليها ضجة وكانو تيقولو باللي كانو تبعينها واحد الجوج وشاكين انهم خطفوها وهاهي فالاخير صدقات هي اللي هربات بالارادة ديالها العلم لله شنو السبب حنا مسوقناش المهم متبقاوش تسبقو الأحداث وتنوضو البلبلة
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2
6 - احمد الاثنين 21 شتنبر 2020 - 14:51
ماشي مشكل ... المهم أنها بخير. فلسنا في حاجة لأخبار صادمة جديدة.
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3
7 - مصطفى مستور الاثنين 21 شتنبر 2020 - 14:53
سبحان الله العظيم. عاد كنشوف الروبورطاج عليها فدوزيم حتى وصلتني النوتيفيكاسيو ديال هيسبرس أنهم لقاوها. الحمد لله على سلامتها.
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