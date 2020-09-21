24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4507:1213:2616:4919:3020:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. استياء طلبة التعليم العتيق (5.00)

  2. مجلس البيضاء يواجه اتهامات خرق قانون التعمير (5.00)

  3. حقوقيون يدقون ناقوس الخطر حول خطر تلوث مياه نهر "أمّ الربيع" (5.00)

  4. بنيس: الأسرة مكانُ التربية الجنسية .. وإصلاحات التعليم تغفل القيم (5.00)

  5. المغرب يرأس مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية‎ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | توقيف مروج لأقراص الهلوسة في محطة للحافلات

توقيف مروج لأقراص الهلوسة في محطة للحافلات

توقيف مروج لأقراص الهلوسة في محطة للحافلات
هسبريس من الرباط
الاثنين 21 شتنبر 2020 - 15:15

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء، الاثنين، من توقيف مشتبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة والاتجار بمخدر الإكستازي والأقراص الطبية المخدرة.

المديرية العامة للأمن الوطني، قالت في بلاغ لها توصلت به هسبريس، إنه جرى توقيف المشتبه فيه، البالغ من العمر 32 سنة، على مستوى المحطة الطرقية بمدينة الدار البيضاء، مباشرة بعد وصوله من مدينة طنجة.

وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة، يضيف البلاغ، عن العثور بحوزته على 4800 قرص مخدر، من بينها 2400 قرص من مخدر الإكستازي و2400 قرص طبي مخدر من نوع "ريفوتريل"، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - test الاثنين 21 شتنبر 2020 - 16:00
إخضاع سائق الحافلات والشاحنات دوريا لي اختبار طبي لمعرفة ما ادا كان يستهلك المخدرات وهدا من باب الحرس على سلامة المسافرين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - 3arafa الاثنين 21 شتنبر 2020 - 16:04
هذه هي صادرات الجزاءر للمغرب...اتمنى أن تشدد العقوبات على تجار الفنيد فهم اصل مشاكل القتل والاغتصاب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.