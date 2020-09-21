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كُتّاب وآراء
توقيف مروج لأقراص الهلوسة في محطة للحافلات
تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء، الاثنين، من توقيف مشتبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة والاتجار بمخدر الإكستازي والأقراص الطبية المخدرة.
المديرية العامة للأمن الوطني، قالت في بلاغ لها توصلت به هسبريس، إنه جرى توقيف المشتبه فيه، البالغ من العمر 32 سنة، على مستوى المحطة الطرقية بمدينة الدار البيضاء، مباشرة بعد وصوله من مدينة طنجة.
وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة، يضيف البلاغ، عن العثور بحوزته على 4800 قرص مخدر، من بينها 2400 قرص من مخدر الإكستازي و2400 قرص طبي مخدر من نوع "ريفوتريل"، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.