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كُتّاب وآراء
ضابط شرطة يشهر السلاح لتحييد الخطر في تادلة
اضطر ضابط شرطة يعمل بالفرقة المحلية للشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة قصبة تادلة لاستعمال سلاحه الوظيفي بشكل تحذيري، الاثنين، وذلك في تدخل أمني لتوقيف ثلاثة أشخاص عرضوا أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لاعتداء جدي وخطير عبر التهديد بالسلاح الناري.
وكانت عناصر الشرطة قد أوقفت سيارة لنقل البضائع يشتبه في استعمالها في ترويج المخدرات على مستوى نقطة المراقبة المرورية بوسط المدينة، غير أن ركابها أبدوا مقاومة عنيفة وقام أحدهم بإشهار بندقية صيد، وهو ما اضطر ضابط الشرطة إلى استعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصتين تحذيريتين مكنتا من تحييد الخطر الناتج عنهم قبل أن يتمكنوا من الفرار.
وقد تمّ فتح بحث تمهيدي تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا توقيف جميع المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.