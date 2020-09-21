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الرئيسية | حوادث | "حذر" توقف مرتكب سرقة محل تجاري بالبيضاء‎

"حذر" توقف مرتكب سرقة محل تجاري بالبيضاء‎

"حذر" توقف مرتكب سرقة محل تجاري بالبيضاء‎
هسبريس من الرباط
الاثنين 21 شتنبر 2020 - 16:26

قالت المديرية العامة للأمن الوطني إن عناصر مجموعة "حذر" العاملة بمنطقة أمن أنفا بالدار البيضاء تمكنت، صباح الإثنين، من توقيف شخص في حالة تلبس بالفرار بعد ارتكابه عملية سرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض من داخل محل تجاري.

وأوردت المديرية، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن البحث التمهيدي الذي باشرته فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن أنفا كشف أن الشخص الموقوف، البالغ من العمر 22 سنة، يشتبه في تورطه في اقتراف عملية سرقة تحت التهديد من داخل محل تجاري، إذ تم العثور بحوزته على المبلغ المالي المحصل من عملية السرقة، بالإضافة إلى المعدات المستخدمة لتسهيل ارتكاب هذه الجريمة، وهي عبارة عن سكين من الحجم الكبير ومطرقة وقفازين وقناع حاجب للمعطيات التعريفية.

كما أوضحت إجراءات البحث والتحري أن المعني بالأمر يشتبه في تورطه كذلك في ارتكاب محاولة سرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض من داخل وكالة لتحويل الأموال، وقعت صباح اليوم الإثنين، وتعذر عليه تنفيذ ركنها المادي بعد تدخل عون الحراسة والمستخدم المكلف بتسيير الوكالة.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية التي ارتكبها المعني أو حاول ارتكابها.

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