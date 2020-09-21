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كُتّاب وآراء
الغموض يلف انتحار ثمانيني شنقا نواحي أزيلال
وضع رجل ثمانيني حدا لحياته شنقا في ظروف غامضة، وذلك بعد صلاة العشاء من مساء الأحد بحي أنفك التابع لجماعة أفورار بإقليم أزيلال.
واستنادا إلى معلومات وفرتها مصادر هسبريس فإن الراحل، الذي كان يشتغل عاملا في شركة للبناء، عثر عليه مشنوقا في بهو بيت أحد أقربائه بواسطة حبل.
وأضافت المصادر ذاتها أن الحادث استنفر السلطات المحلية وعناصر الدرك بالمركز الترابي أفورار، حيث تم على الفور فتح تحقيق لمعرفة ظروفه وملابساته.
وبأمر من النيابة العامة المختصة جرى نقل جثة المفارق للحياة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي، قصد إخضاعها للتشريح الطبي لمعرفة سبب الوفاة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
تواخده بذنوبه فانك غني عن العالمين.