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الرئيسية | حوادث | الغموض يلف انتحار ثمانيني شنقا نواحي أزيلال

الغموض يلف انتحار ثمانيني شنقا نواحي أزيلال

الغموض يلف انتحار ثمانيني شنقا نواحي أزيلال
حميد رزقي
الاثنين 21 شتنبر 2020 - 18:10

وضع رجل ثمانيني حدا لحياته شنقا في ظروف غامضة، وذلك بعد صلاة العشاء من مساء الأحد بحي أنفك التابع لجماعة أفورار بإقليم أزيلال.

واستنادا إلى معلومات وفرتها مصادر هسبريس فإن الراحل، الذي كان يشتغل عاملا في شركة للبناء، عثر عليه مشنوقا في بهو بيت أحد أقربائه بواسطة حبل.

وأضافت المصادر ذاتها أن الحادث استنفر السلطات المحلية وعناصر الدرك بالمركز الترابي أفورار، حيث تم على الفور فتح تحقيق لمعرفة ظروفه وملابساته.

وبأمر من النيابة العامة المختصة جرى نقل جثة المفارق للحياة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي، قصد إخضاعها للتشريح الطبي لمعرفة سبب الوفاة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - آدم الاثنين 21 شتنبر 2020 - 18:36
لا حول ولا قوة الا بالله العلي اللهم اغفر له وارحمه وارزق ذويه الصبر والسلوان
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2 - المعطي الاثنين 21 شتنبر 2020 - 18:49
رحمه الله و جعل متواه الجنة رغم انتحاره فالله وحده يعلم ما به، فقط اريد ان أشير إلى سن الفقيد (ثمانون 80 سنة) ولا زال يشتغل في البناء بينما مكانه المناسب هو التقاعد، رحمه الله ومن على شاكلته في هذا الوطن
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11
3 - بوحاطي الاثنين 21 شتنبر 2020 - 18:58
الله ياودي ما بقى ليك والوا ف العمر التمانين كان عليك الصبر هده سوء الخاتمة و يعوذ بالله لا حول و لا قوة الا بالله
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4 - Khairi الاثنين 21 شتنبر 2020 - 19:02
رجل ثمانيني و يشتغل عاملا في شركة للبناء !!!!!!
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5 - أستاذة وطنية الاثنين 21 شتنبر 2020 - 19:05
عملية الانتحار لم تعد تميز بين صغير ولا كبير فعامل السن ربما يعد معيارا للورع رالاستقامة وحب الله لكن ترى ما العوامل التي جعلت شخصا كبير السن ان يشنق نفسه ربما التعب ربما الشعور بالحكرة 80 سنة يشتغل في البناء هذه السن في الدول الغربية يتمتع فيها صاحبها بالراحة وتقاعد مريح لكن الظروف في المغرب كارتية الله يرحمو ويغفر له
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6 - الحجاج الاثنين 21 شتنبر 2020 - 19:31
التحقيق الذي يجب أن يفتح ليس حول ظروف وفاته ،بل حول ظروف حياته. كيف لإنسان بلغ الثمانين من عمره ولا زال مجبرا على العمل الشاق لتوفير لقمة العيش.اين الحقوق ، وأين المدافعون عن الحقوق ، وأين الكرامة .اللهم اجعل أوسع رزقنا عند كبرنا ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد غيرك. اللهم ارحم هذا العجوز واغفر له ولا
تواخده بذنوبه فانك غني عن العالمين.
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