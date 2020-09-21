الأمن يحجز كميات من المشروبات الكحولية بمراكش‎

هسبريس من الرباط

أسفرت عمليات المراقبة التي باشرتها لجنة أمنية مختلطة، وشملت اثنين من المستودعات الخاصة بتخزين المشروبات الكحولية والممزوجة بالكحول بمدينة مراكش، عن ضبط كميات مهمة من المشروبات الكحولية منتهية الصلاحية، وأخرى تم التلاعب بها للتنصل من المستحقات الجمركية والضريبية.

وشملت هذه العمليات، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، مستودعين يحملان الاسم التجاري نفسه؛ الأول يتوفر على التراخيص الضرورية وحجزت به لجنة المراقبة 26.495 قنينة من الجعة منتهية الصلاحية، فضلا عن 1592 وحدة من قنينات المشروبات الكحولية التي تحمل دمغات جمركية تخالف سعتها الحقيقية أو غير مطابقة لدرجة تركيز الكحول بها.

أما المستودع الثاني غير الحاصل على التراخيص الضرورية، وكان يتم استغلاله بشكل سري، "فحجزت به 2782 قنينة لا تحمل أي دمغات جمركية، و19.978 قنينة تحمل دمغات جمركية تخالف سعتها الحقيقية أو لا تطابق درجة تركيز الكحول بها، بالإضافة إلى 11.161 قنينة تحمل دمغات جمركية قديمة تعود إلى ما قبل سنة 2010، وكذا 1098 قنينة أخرى تحمل دمغات تعود للفترة الزمنية ما بين سنتي 2011 و2013" وفق البلاغ ذاته.

وإثر هذه العمليات الأمنية، أوضح المصدر نفسه أنه تم إخضاع مسيري هذه المستودعات لأبحاث تمهيدية تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتحديد مدى تورطهم في ارتكاب المخالفات والأفعال الإجرامية المسجلة.

يذكر أن عمليات المراقبة، التي ضمت ممثلين عن المصالح المركزية للأمن الوطني وولاية أمن مراكش، بتنسيق مع السلطات الترابية المختصة، تمت بتنسيق تام مع السلطات المحلية ومصالح الصحة البلدية وممثلي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ومصالح الجمارك والضرائب غير المباشرة؛ وذلك بغرض التحقق من الوضعية الجمركية للمشروبات الكحولية، ومدى استيفائها معايير السلامة الصحية.