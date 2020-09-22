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الرئيسية | حوادث | إحالة سائق تاكسي على القضاء لترويج الكوكايين

إحالة سائق تاكسي على القضاء لترويج الكوكايين

إحالة سائق تاكسي على القضاء لترويج الكوكايين
هسبريس من طنجة
الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 07:45

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، الأحد، سائق سيارة أجرة من الصنف الصغير، على النيابة العامة المختصة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة مخدر الكوكايين والاتجار به.

وأوضح بلاغ لولاية أمن طنجة، توصلت به هسبريس، أن المشتبه فيه، البالغ من العمر 38 سنة، جرى توقيفه على مستوى نقطة للمراقبة المرورية أثناء قيادته سيارة الأجرة، مشيرا إلى أنه "تم العثور بحوزته على مجموعة من اللفافات من مخدر الكوكايين".

وأضاف المصدر ذاته أن عملية التفتيش المنجزة بمنزل الموقوف "أسفرت عن حجز جرعات إضافية من الكوكايين الخام، وميزان إلكتروني، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي".

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالته على النيابة العامة، الأحد.

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