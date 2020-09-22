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كُتّاب وآراء
انقلاب شاحنة يصرع شابة في ضواحي إكنيون
لقيت شابة مصرعها وأصيب شخصان آخران بجروح بليغة في حادثة سير وقعت مساء الإثنين على الطريق الرابطة بين إكنيون بإقليم تنغير ومركز النقوب التابع لإقليم زاكورة، وبالضبط على مستوى منعرجات تزازرت.
وحسب المعطيات التي وفرتها مصادر هسبريس فإن الحادثة نجمت عن انقلاب شاحنة كانت مسرعة في منعرجات تزازرت بالنفوذ الترابي لجماعة إكنيون، بعد أن فقد سائقها السيطرة عليها، ما أفضى إلى مصرع الشابة على الفور، فيما أصيبت والدتها وسائق الشاحنة بجروح خطيرة.
وفور إشعارها بالحادثة، انتقلت عناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية والقوات المساعدة وأعوان السلطة إلى مكانها، حيث تم إخراج جثة الضحية العالقة في الشاحنة بعد مجهود كبير؛ كما تم نقل المصابين إلى المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية، من أجل تلقي العلاجات الضرورية، نظرا لخطورة إصابتهما، فيما نقلت جثة الهالكة إلى قسم الأموات.