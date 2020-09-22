أمن مراكش يسقط شبكة تستهدف المتقاضين

إبراهيم مغراوي من مراكش

أحالت عناصر الشرطة القضائية بولاية مراكش، الاثنين، على وكيل الملك بابتدائية مراكش عناصر شبكة إجرامية متخصصة في النصب على المتقاضين والمرتفقين.

وإثر كمين أمني، تمكنت مصالح الشرطة من توقيف عناصر هذه الشبكة التي تعمل على إسقاط ضحاياها بادعاء معرفتهم بمسؤولين قضائيين، وقدرتهم على التدخل في حل ملفات قضائية.

واستطاعت مصالح الشرطة القضائية وضع حد لهذه الشبكة، التي قامت بعمليات نصب عديدة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بعدما ضبطت شخصا من ذوي السوابق القضائية في قضايا مماثلة متلبسا بالاحتيال على ضحية، سلمه مبلغا ماليا.

وأوضحت مصادر أمنية لهسبريس أن هذه الشبكة، التي تنشط بجوار المحكمة الابتدائية، توزع الأدوار بين عناصرها؛ فمنهم المحامي والمسؤول القضائي، وتقتنص ضحاياها من أسر وعائلات الأشخاص المدرجة ملفاتهم للتداول، بعد إيهامهم بالقدرة على التدخل للتوسط لهم والإفراج عن المتهمين مقابل مبالغ مالية.

يذكر أن البحث في هذه القضية يبقى متواصلا من أجل الوصول إلى شركاء الموقوفين وكل من له علاقة بحيثيات هذا الملف.