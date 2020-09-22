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الرئيسية | حوادث | رصاصة الأمن توقف شابا في حالة تخدير بمكناس

رصاصة الأمن توقف شابا في حالة تخدير بمكناس

رصاصة الأمن توقف شابا في حالة تخدير بمكناس
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 11:02

اضطر ضابط أمن يعمل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس إلى استعمال سلاحه الوظيفي، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، خلال تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 26 سنة، من ذوي السوابق القضائية، كان في حالة اندفاع وتخدير قويين وعرض أحد المواطنين وعناصر الشرطة لاعتداء جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن دورية للشرطة كانت قد تدخلت من أجل توقيف المشتبه فيه الذي كان تحت تأثير حالة تخدير قوية حيث أحدث الفوضى بالشارع العام بحي "كاميليا" بمدينة مكناس، كما عرض أحد أقاربه لاعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض، قبل أن يبدي مقاومة عنيفة تجاه عناصر الأمن، وهو ما اضطر موظف الشرطة إلى استعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة أصابت المشتبه فيه على مستوى أسفل ساقه.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي مكن من ضبط المشتبه فيه وتحييد الخطر الناتج عنه، قبل أن يتم الاحتفاظ به رهن المراقبة الطبية بالمستشفى الذي نقل إليه لتلقي العلاجات الضرورية، وذلك في انتظار إخضاعه لبحث تمهيدي من قبل الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل تحديد باقي الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

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