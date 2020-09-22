24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:46
|07:12
|13:25
|16:48
|19:29
|20:43
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هل يتجه النظام العالمي إلى بلورة قطبية جديدة في المرحلة المقبلة؟
- هل تحقق "لوبيات صناعة الأدوية" أرباحاً خيالية في السوق المغربية؟
- جائحة "كورونا" تتسبّب في تراجع النفوذ البرازيلي بالقارة الإفريقية
- قضية اغتصاب "فقيه" لقاصرات تجدّد دعوات مراقبة "دور القرآن"
- مجلس البيضاء يواجه اتهامات خرق قانون التعمير
المغرب يتراجع في تصنيف "التقدم الاجتماعي" بالرتبة 97 عالميا (5.00)
رفع جزئي للحَجر في المدن يُعيد إنعاش الحركة الاقتصادية بالمغرب (5.00)
- الرئيس الجزائري ينفي "معاداة المغرب" ويؤكد مساندة البوليساريو - (177)
- اللعبة السياسية تجمع "انفصاليّي العيون" بعد فشل المناورات الحقوقية - (108)
- "طفلات طنجة" يصادمن حداثيين وسلفيين بشأن سلوك فقهاء دين - (72)
- فاعلون مغاربة يدعون إلى إعداد دليل وطني خاص بـ"التربية الجنسية" - (68)
- المغرب يسجل 1376 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة - (65)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
رصاصة الأمن توقف شابا في حالة تخدير بمكناس
اضطر ضابط أمن يعمل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس إلى استعمال سلاحه الوظيفي، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، خلال تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 26 سنة، من ذوي السوابق القضائية، كان في حالة اندفاع وتخدير قويين وعرض أحد المواطنين وعناصر الشرطة لاعتداء جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن دورية للشرطة كانت قد تدخلت من أجل توقيف المشتبه فيه الذي كان تحت تأثير حالة تخدير قوية حيث أحدث الفوضى بالشارع العام بحي "كاميليا" بمدينة مكناس، كما عرض أحد أقاربه لاعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض، قبل أن يبدي مقاومة عنيفة تجاه عناصر الأمن، وهو ما اضطر موظف الشرطة إلى استعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة أصابت المشتبه فيه على مستوى أسفل ساقه.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي مكن من ضبط المشتبه فيه وتحييد الخطر الناتج عنه، قبل أن يتم الاحتفاظ به رهن المراقبة الطبية بالمستشفى الذي نقل إليه لتلقي العلاجات الضرورية، وذلك في انتظار إخضاعه لبحث تمهيدي من قبل الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل تحديد باقي الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.