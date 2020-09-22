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كُتّاب وآراء
حجز آلاف المشروبات الكحولية غير المرخصة بفاس
حجزت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، الاثنين، 55.295 قنينة مشروبات كحولية معروضة للبيع بدون رخصة، كما أوقفت ثلاثة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية وترويج المشروبات الكحولية.
ووفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد كان المشتبه فيه الأول يشكل موضوع مذكرات بحث عدة على الصعيد الوطني في قضايا تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، قبل أن تمكن الأبحاث والتحريات المنجزة من رصد تقاطعات وارتباطات بين نشاطه الإجرامي ومروجي الخمور المهربة، حيث تم توقيف اثنين من مزوديه بالمخدرات والمشروبات الكحولية بحي "المرجة" بمدينة فاس.
وأضاف المصدر ذاته أن عملية التفتيش المنجزة بمستودع في ملكية المشتبه فيه الثاني "أسفرت عن حجز 2651 قنينة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع، تبين أن كمية كبيرة منها منتهية الصلاحية، وأنها كانت موجهة للبيع بدون ترخيص".
أما عمليات التفتيش المنجزة بمستودع سري مملوك للمشتبه فيه الثالث، فقد مكنت من حجز 52.644 قنينة مشروبات كحولية، من بينها كمية كبيرة منتهية الصلاحية، فضلا عن مبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية عبارة عن 1.354.210 درهم و23.985 يورو، يشتبه في كونها من عائدات هذا النشاط الإجرامي، وفق البلاغ ذاته.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.