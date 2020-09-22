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كُتّاب وآراء
الدرك يحجز مخدرات على متن شاحنة نقل أسماك
تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة لكوكبة الدراجات النارية بسرية أكادير من حجز أزيد من 30 كيلوغراما من مخدر الحشيش على متن شاحنة لنقل الأسماك كانت قادمة من شمال المغرب، وذلك على مستوى منطقة أمسكرود، شمال مدينة أكادير.
ومكنت إجراءات المراقبة وعمليات التفتيش من ضبط شحنة المخدرات المحجوزة مخبأة بإحكام أسفل شحنة من الصناديق البلاستيكية الفارغة المخصصة للأسماك على متن مقطورة الشاحنة، كما أسفر البحث عن توقيف سائق الشاحنة ومرافقه.
وفي عملية مماثلة، حجزت المصالح الدركية ذاتها، أول أمس، ما يناهز 800 كيلوغرام من مخدر الشيرا كان سائق سيارة نفعية ينوي تمريرها إلى جنوب المغرب، وذلك بمدخل أكادير، حيث تم توقيفه للتحقيق معه حول ملابسات القضية.
وتندرج هاتين العمليتين النوعيتين في سياق الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مصالح الدرك الملكي بالقيادة الجهوية بأكادير، ومختلف السريات التابعة لها بسوس ماسة، لمكافحة ظاهرة الاتجار بالمخدرات.