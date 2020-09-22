سلاح الشرطة يضع حدا لخطورة جانح في القنيطرة

هسبريس من الرباط

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة، خلال الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، شخصا من ذوي السوابق القضائية، كان تحت تأثير حالة تخدير قوية وعرض عناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أوضح أن هذا التدخل الميداني أسفر عن توقيف المشتبه فيه الذي كان في حالة اندفاع قوية وأحدث الفوضى بالشارع العام، بعد أن واجه عناصر الشرطة بمقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض، مما اضطر أحد عناصر دورية الشرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة تحذيرية قبل إصابة المشتبه فيه برصاصة أخرى على مستوى أطرافه السفلى.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، البالغ من العمر 34 سنة، رهن المراقبة الطبية بالمستشفى الذي نقل إليه لتلقي العلاجات الضرورية، وذلك في انتظار إخضاعه لبحث تمهيدي من قبل الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.