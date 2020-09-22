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الرئيسية | حوادث | سلاح الشرطة يضع حدا لخطورة جانح في القنيطرة

سلاح الشرطة يضع حدا لخطورة جانح في القنيطرة

سلاح الشرطة يضع حدا لخطورة جانح في القنيطرة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 15:48

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة، خلال الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، شخصا من ذوي السوابق القضائية، كان تحت تأثير حالة تخدير قوية وعرض عناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أوضح أن هذا التدخل الميداني أسفر عن توقيف المشتبه فيه الذي كان في حالة اندفاع قوية وأحدث الفوضى بالشارع العام، بعد أن واجه عناصر الشرطة بمقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض، مما اضطر أحد عناصر دورية الشرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة تحذيرية قبل إصابة المشتبه فيه برصاصة أخرى على مستوى أطرافه السفلى.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، البالغ من العمر 34 سنة، رهن المراقبة الطبية بالمستشفى الذي نقل إليه لتلقي العلاجات الضرورية، وذلك في انتظار إخضاعه لبحث تمهيدي من قبل الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - منسق الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 15:56
الدولة تتحمل كامل المسؤولية في انتشار المخذرات وتداولها وبالتالي نطالب بتشديد الرقابة على المهربين لان ترويج المخدرات إرهاب من نوع آخر
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2 - يحيى الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 16:02
بارك الله في أمننا،المزيد من الحزم مع الخارجين عن القانون.
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35
3 - ادريس الوردي الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 16:47
بارك الله في امننا.لا شك أن رجال الأمن يعرفون كل مروِّجي المخدرات،ويعرفون من يساعدهم،ويعرفون من يتغاضى عن أعمالهم التي تنخر أجسام شبابنا وشاباتنا،لذى نرجوهم تشديد الخناق على كل من سولت له نفسه تدمير صحة شباب وشابات هذا البلد.وتحية لكل أفراد الأمن،والدرك،والقوة المساعدة،وإلى كل غيور على مستقبل هذا الوطن الذي نحبه.
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7
4 - متتبع الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 16:49
القنيطرة قصبة المهدية أصبحت من أخطر المناطق بالمنطقة جميع أصحاب المخدرات يصولون و يجلون نطلب من السيد الوالي الأمن المحترم أن يشدد من دوريات الأمن قبل فوات الاوان و لنا الثقة الكاملة في جهاز الأمن تحياتي
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6
5 - driss الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 16:59
في الولايات المتحدة الأمريكية بمجرد أن يظهر المجرم سلاحا أبيضا يتم إطلاق الرصاص عليه عدة مرات لتحييد خطره نهائيا.
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0
6 - تجية الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 17:02
تحية لرجال الشرطة والدل والعار لكل مجرم يهدد سلامة المواطنين و استعمال الرصاص في هده الحالة اضطراري لسلامة المواطنين والدفاع عن النفس المجرم كان يهدد الجميع
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