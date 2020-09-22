الشرطة توقف متهما بالسرقة والهجوم على مسكن

هسبريس من طنجة

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، الثلاثاء، شخصا من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 19 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة والضرب والجرح والهجوم على مسكن الغير.

وبحسب بلاغ لولاية أمن طنجة توصلت به هسبريس، فإن مصالح الأمن بالمدينة "تفاعلت مع نداء منشور على منصات التواصل الاجتماعي حول شخص يشتبه في تورطه في ارتكاب سرقة مقرونة بالضرب والجرح والهجوم على مسكن الغير بحي الحداد".

وأضاف المصدر ذاته أن الأمر "استدعى فتح بحث تمهيدي، أسفر عن توقيف المشتبه فيه والاستماع للضحايا المفترضين".

وجرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.