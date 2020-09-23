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الرئيسية | حوادث | قضاء الصويرة يحقق في اتهام مدون بالابتزاز

قضاء الصويرة يحقق في اتهام مدون بالابتزاز

قضاء الصويرة يحقق في اتهام مدون بالابتزاز
ابراهيم مغراوي من مراكش
الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 04:40

أحالت عناصر الدرك الملكي بالصويرة، الثلاثاء، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة الرياح، شابا يشتبه في تورطه في التشهير والابتزاز، في حالة اعتقال.

وكانت عناصر الدرك الملكي بالصويرة أوقفت الشاب (أ-ق)، الذي ينشر "تدوينات" على منصات التواصل الاجتماعي، وتسجيلات مصورة على "يوتيوب"، يتناول فيها ما يصفها بـ"اختلالات التسيير والتدبير" بإحدى الجماعات الترابية بإقليم الصويرة.

وإثر ذلك تقدم رئيس المجلس القروي لهذه الجماعة إلى المركز القضائي للدرك الملكي بشكاية، يتهم فيها هذا الشاب بالتشهير والابتزاز، ما جعل عناصر الأمن تتدخل لتوقيفه، من أجل البحث وتقديمه إلى القضاء.

وهدد نشطاء في المجتمع المدني ومدونون بتنظيم وقفة احتجاجية تضامنية مع الشاب الموقوف أمام المحكمة الابتدائية بالصويرة، تنديدا بما يعتبرونه "تضييقا على حرية التعبير"، واستنكارا لعدم تحريك شكايات كثيرة تقدم بها مدونون وأصحاب حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، يشكون من خلالها تعرضهم باستمرار للابتزاز والتشهير، والتهديد بالقتل من طرف مقاولين ورؤساء جماعات.

يُشار إلى أنه بعد جلسة الاستماع، قررت النيابة العامة المختصة متابعة المدون في حالة سراح، وحددت 16 نونبر المقبل موعدا لعقد جلسة محاكمته.

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