القاضي يحيل عناصر خلية إرهابية على السجن

هسبريس من الرباط

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أنه، تبعا للبلاغ الصادر عــن هذه النيابة العامة بتاريخ 19 شتنبر، حول البحث الجاري بشأن الأشخاص المشتبه في تورطهم في الخلية الإرهابية الذين تم إيقافهم من قبل المكتب المركزي للأبحاث القضائية بسلا يوم 10 شتنبر الجاري، وحجز مجموعة من المعدات والمواد والعينات الكيميائية لدى بعضهم يشتبه في عزمهم استعمالها في عمليات إرهابية حيث تم إخضاعها لخبرات تقنية وعلمية، فقد تم، الثلاثاء، إحالة خمسة أشخاص على قاضي التحقيق بموجب ملتمس النيابة العامة بإجراء تحقيق في حقهم.

وأشار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، في بلاغ له، أن شخصيْن يُشتبه في ارتكابهما "جرائم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، صنع متفجرات وحيازة أسلحة واستعمالها"، "محاولة صنع متفجرات بواسطة مواد كيميائية ومعدات تدخل في تصنيع وإعداد المتفجرات"، "محاولة الاعتداء على حياة شخص مع سبق الإصرار والترصد في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف"، "جمع وتدبير أموال بنية استخدامها لارتكاب أفعال إرهابية"، "تحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية، والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية وبتنظيم إرهابي"، "العصيان"، "عقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها".

وأضاف البلاغ ذاته، ضمن التهم الموجهة لباقي الأشخاص الموقوفين، "جرائم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف"، "تحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية"، "الإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية والإشادة بتنظيم إرهابي"، عقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها"، مشيرا إلى "التماس اعتقالهم وإيداعهم بالسجن".

وأكّد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، يضيف البلاغ، على أن "قاضي التحقيق قرر إيداعهم السجن بعد استنطاقهم ابتدائيا".