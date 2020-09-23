شبان مغاربة يحاولون التسلل سباحة إلى ثغر سبتة

جمال سماحي من تطوان

أحبطت القوات العمومية، الثلاثاء، محاولة مجموعة من الشباب المغاربة العبور نحو ثغر سبتة المحتل، عبر سواحل الفنيدق، وفق ما أوردته صحيفة "الفارو دي سيوتا" المحلية.

وأوضح المصدر الإعلامي ذاته أن مجموعة تتراوح ما بين 15 و20 مرشحا للهجرة غير النظامية حاولوا العبور نحو سبتة سباحة، حوالي الساعة التاسعة والنصف من صباح الثلاثاء، مضيفة أن القوات العمومية المغربية تصدّت للمحاولة وأجهضتها، دون أن تضطر عناصر الحرس المدني الإسباني إلى التدخل.

وعزت الصحيفة ذاتها توالي محاولات مغاربة العبور نحو المدينة السليبة، سواء سباحة أو عبر قوارب "كاياك"، إلى إغلاق المعبر والوضع الاقتصادي المتأزم بمدن الجوار؛ "ما يدفع الساكنة إلى محاولة الهروب بأي ثمن" حسب تعبيرها، مشيرة إلى أن هذه المحاولات خلفت، إلى حدود اليوم، "وفاة قاصر، واختفاء شخص بالغ".