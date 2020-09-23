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الرئيسية | حوادث | الجمارك تحجز 12 طنا من الأكياس البلاستيكية

الجمارك تحجز 12 طنا من الأكياس البلاستيكية

الجمارك تحجز 12 طنا من الأكياس البلاستيكية
رشيد الكويرتي من فاس
الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 14:35

تمكنت عناصر شعيبة فاس لمصالح الجمارك، مرفوقة بعناصر من مصلحة الأبحاث والمراقبة، بمؤازرة عناصر الشرطة القضائية ببنسودة، مساء الثلاثاء، من ضبط شاحنة محملة بأزيد من 12 طنا من الأكياس البلاستيكية، حين كانت تقوم بإفراغ شحنتها بأحد المستودعات السرية الكائنة بمنطقة بنسودة بفاس.

ووفقا لما أورده مصدر من جمارك فاس لهسبريس، فقد قامت عناصر الجمارك بمداهمة المستودع المذكور، حيث يتم تخزين الأكياس البلاستيكية المحظورة، بناء على معلومات دقيقة وعملية تتبع فاقت الأسبوع، مشيرا إلى أن هذه العملية أسفرت عن توقيف مشتبه فيهما، وحجز الشاحنة المعنية ودراجة ثلاثية العجلات.

وأفاد المصدر الجمركي ذاته بأن كمية الأكياس البلاستيكية المحجوزة تعادل قيمتها 380 ألف درهم، مبرزا أن هذه العملية تُعد الرابعة من نوعها هذه السنة في مجال مكافحة صناعة وترويج الأكياس البلاستيكية، ليصل مجموع ما تم حجزه من طرف جمارك فاس، خلال الفترة ذاتها، أزيد من 24 طنا من الأكياس البلاستيكية.

وتأتي هذه العملية، يوضح المتحدث لهسبريس، تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 77-15 القاضي بمنع استيراد وتصدير وتسويق الأكياس المصنوعة من مادة البلاستيك، لافتا إلى أنه ستتم متابعة المتورطين في هذه الأفعال وفقا للقوانين الجاري بها العمل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - molahed الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 14:41
السؤال الذي يطرح نفسه كل عام هو لماذا هاته لا تكون نفسها لمحاصرة مستوردي متفجرات عاشوراء.؟!
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2 - zaki from germany الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 14:44
ما أعجبني في كل هذا الحدث هو طريقة وقوف الجمارك.... أما الباقي فهو فقط سينما.... البلاستيك موجود عين باين في كل مكان... صراحة كنت انتظر هؤلاء الجمارك و هم واقفون ياخذون الصور مع صيد ثمين في احد مطارات المغرب في واقعة تهريب الذهب او العملة الصعبة....
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3 - rgragat الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 15:14
إلا شفتي شي واحد ربح عرفو غير مشافوهش خوتو
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4 - مواطن غيور1/ تساؤلات الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 15:34
السلام عليكم
لا أىيد أن أنتقص من عمل الجمارك، لاكن هناك استفهامات وجب على الجمارك تنوير الرأي العام الوطني بها، و أتمنى أن تستجوب هسبريس إدارة الجمارك لهدا.
1- إدا كانت البضاعة المحجوزة مستوردة فأين كانت عناصر الجمارك دون مراقبتها و حجزها؟
2- أما إدا كانت البضاعة مصنوعة في المغرب فما علاقة الجمارك بها؟
3- ما الفرق بين البلاستيك الدي يباع في المتاجر و المحلات الكبرى و الأخرى التي تباع في الأسواق؟
4- هل أعطيتم للتجار و للناس البديل عن تلكم المادة ( البلاستيك)؟
5- أحيانا نسمع حجز السلع قادمة من الجنوب أو الشمال، فهل أصبح التهريب حتى بين المدن؟
حاربوا المخدرات ( في مكانها)، القرقوبي، الخمر المهرب ،السلاح، الدرهم المهرب إلى الخارج.... و هدا دوركم، أما تجارة البلاستيك أو البال ( الملابس القديمة)... فلن تضركم في شيء.
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