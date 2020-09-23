الجمارك تحجز 12 طنا من الأكياس البلاستيكية

رشيد الكويرتي من فاس

تمكنت عناصر شعيبة فاس لمصالح الجمارك، مرفوقة بعناصر من مصلحة الأبحاث والمراقبة، بمؤازرة عناصر الشرطة القضائية ببنسودة، مساء الثلاثاء، من ضبط شاحنة محملة بأزيد من 12 طنا من الأكياس البلاستيكية، حين كانت تقوم بإفراغ شحنتها بأحد المستودعات السرية الكائنة بمنطقة بنسودة بفاس.

ووفقا لما أورده مصدر من جمارك فاس لهسبريس، فقد قامت عناصر الجمارك بمداهمة المستودع المذكور، حيث يتم تخزين الأكياس البلاستيكية المحظورة، بناء على معلومات دقيقة وعملية تتبع فاقت الأسبوع، مشيرا إلى أن هذه العملية أسفرت عن توقيف مشتبه فيهما، وحجز الشاحنة المعنية ودراجة ثلاثية العجلات.

وأفاد المصدر الجمركي ذاته بأن كمية الأكياس البلاستيكية المحجوزة تعادل قيمتها 380 ألف درهم، مبرزا أن هذه العملية تُعد الرابعة من نوعها هذه السنة في مجال مكافحة صناعة وترويج الأكياس البلاستيكية، ليصل مجموع ما تم حجزه من طرف جمارك فاس، خلال الفترة ذاتها، أزيد من 24 طنا من الأكياس البلاستيكية.

وتأتي هذه العملية، يوضح المتحدث لهسبريس، تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 77-15 القاضي بمنع استيراد وتصدير وتسويق الأكياس المصنوعة من مادة البلاستيك، لافتا إلى أنه ستتم متابعة المتورطين في هذه الأفعال وفقا للقوانين الجاري بها العمل.