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الرئيسية | حوادث | إيقاف شاب وقاصر اغتصبا طفلا بجماعة إفران

إيقاف شاب وقاصر اغتصبا طفلا بجماعة إفران

إيقاف شاب وقاصر اغتصبا طفلا بجماعة إفران
مصطفى البكار
الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 11:44

أوقفت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لإفران الأطلس الصغير، ليلة الثلاثاء، شابين يبلغان من العمر 16 و18 سنة، يتابعان دراستهما بمستوى الثانوي التأهيلي، على خلفية الاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق باغتصاب طفل عمره سبع سنوات.

وتعود تفاصيل الواقعة، حسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، إلى شكاية تقدم بها الأخ الأكبر للضحية لدى النيابة العامة المختصة بابتدائية كلميم، تفيد تعرض شقيقه الأصغر لاعتداء جنسي من طرف المشتبه فيهما تسبب له في ضرر جسدي ونفسي دفعه إلى رفض الالتحاق بالمدرسة حيث يتابع تعليمه بالمستوى الثاني ابتدائي.

وأضافت المصادر ذاتها أن الشك الذي انتاب أخ المعتدى عليه بخصوص تصرفات هذا الأخير كان وراء اكتشاف واقعة تعرضه للاغتصاب ثلاث مرات متتالية في ظرف أسبوع واحد.

وأوردت المعلومات عينها أن الخبرة الطبية التي أخضع لها الطفل أكدت تعرضه لجريمة هتك العرض، معززة بشهادة طبية حددت مدة عجزه في 25 يوما.

وقد جرى الاحتفاظ بالموقوف القاصر في الجناح المخصص للأحداث بسرية إفران، فيما تم وضع المتهم الثاني الراشد تحت تدابير الحراسة النظرية، وذلك لفائدة البحث التمهيدي الذي تباشره عناصر الضابطة القضائية تحت إشراف من الوكيل العام لاستئنافية أكادير.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - بدون مجاملة .. الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 12:10
ارحموا المواطنين ، نفذوا شرع الله عليهم ، الوحوش الشريرة تخاف من الموت ، اﻻعدام وسيلة للقضاء على فيروسات الشذوذ الجنسي ! مرة اخرى اﻻعدام حياة. .
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42
2 - احلام الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 12:12
"حسبنا الله ونعم الوكيل" مكاينش شي نهار يدوز بخير بلا ماتسمع شي خبر على الاغتصاب وهتك عرض الاطفال.
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