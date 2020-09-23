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الرئيسية | حوادث | التبليغ عن جريمة وهمية يجر شابا للتحقيق بفاس

التبليغ عن جريمة وهمية يجر شابا للتحقيق بفاس

التبليغ عن جريمة وهمية يجر شابا للتحقيق بفاس
هسبريس من فاس
الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 15:06

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء الثلاثاء، لتحديد ظروف وملابسات إقدام شخص، يبلغ من العمر 28 سنة، على التبليغ عن جريمة وهمية يعلم بعدم حدوثها، يدعي فيها تعرضه وشقيقته للسرقة المقرونة بالاختطاف تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وكان المشتبه فيه، وفق ما أورده مصدر أمني لهسبريس، قد تقدم أمام مصالح الأمن الوطني، مساء السبت الأخير، من أجل تقديم شكاية يدعي فيها تعرضه لعملية سرقة بالعنف استهدفت مبلغا ماليا كان بحوزته، فضلا عن مزاعم تتعلق بتعرض شقيقته للاختطاف من قبل المشتبه فيهم المفترضين، وهي المعطيات التي تناقلها بشكل مغلوط موقع إخباري محلي بمدينة فاس.

المصدر ذاته أوضح أن الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذه الشكاية أكدت أنها وقائع إجرامية وهمية، كما أظهرت أيضا أن المشتبه فيه لجأ إلى اختلاق هذه المعطيات بعد تعرضه للاستدراج من قبل سيدة بغرض ممارسة الفساد، تجري حاليا الأبحاث لتحديد هويتها وتوقيفها، تمكنت من سلبه مبلغا ماليا والاختفاء عن الأنظار.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة ملابسات وخلفيات هذه القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - حوار الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 15:15
إيوا مالك آخويا كنت هاني حتى جبدت على راسك البلا قلت الشغل.
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2 - حسن الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 15:17
ماشي بالضروري يكون هدا الشاب كاذبا حتى التحريات قد تكون مغلوطه لانني اعلم جيدا عندما يريد الامن الخدمه فشي واحد
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3 - AZIZ الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 15:39
كما يقال بالدارجة "هو لقلب عليها"
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4 - ayoub الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 15:48
هاد فيلم كامل عل قبل فساد
ايوا عل قبل هكدا عطانا الله كرونا
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