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الرئيسية | حوادث | إجهاض محاولة تهريب شحنة مخدرات في "الكركرات"

إجهاض محاولة تهريب شحنة مخدرات في "الكركرات"

إجهاض محاولة تهريب شحنة مخدرات في "الكركرات"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 16:00

أسفرت عملية أمنية مشتركة بين عناصر الأمن الوطني والدرك الملكي والجمارك العاملين بمعبر الكركرات جنوب مدينة الداخلة، منتصف نهار اليوم الأربعاء 23 شتنبر الجاري، عن إجهاض محاولة لتهريب شحنات من المخدرات تزن 513 كيلوغرام من مخدر الشيرا كانت على متن شاحنة للنقل الدولي تحمل لوحات ترقيم مسجلة بإسبانيا.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأنه تم إخضاع الشاحنة المذكورة لتفتيش دقيق بواسطة الكلاب المدربة، أسفرت عن العثور داخلها على 513 كيلوغرام من مخدر الشيرا مخبأة في تجاويف داخل المقطورة، وذلك قبل أن يتم توقيف سائقها البالغ من العمر 47 سنة.

ووفق البلاغ الذي توصلت به هسبريس، تم فتح بحث تمهيدي في هذه القضية من طرف المصلحة الأمنية المختصة ترابيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتشخيص هويات كافة المتورطين فيها، فضلا عن رصد امتدادات هذه الأفعال الإجرامية سواء داخل المغرب أو على الصعيد الإقليمي والدولي.

وتندرج هذه العملية المشتركة، يضيف المصدر، في إطار الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مختلف المصالح الأمنية بمعبر الكركارات جنوب الداخلة، وذلك لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، ورصد ومحاربة كل صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

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