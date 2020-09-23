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الرئيسية | حوادث | الاتجار بالبشر يقود أشخاصا إلى التحقيق بالعيون

الاتجار بالبشر يقود أشخاصا إلى التحقيق بالعيون

الاتجار بالبشر يقود أشخاصا إلى التحقيق بالعيون
هسبريس من العيون
الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 18:40

أفاد بلاغ لولاية أمن العيون بأن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالمدينة تمكنت، أمس الثلاثاء، من توقيف أربعة أشخاص من بينهم مواطن ينحدر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، تتراوح أعمارهم ما بين 37 و59 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وأضاف البلاغ، الذي تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منه، أن المعلومات الدقيقة التي وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أشارت إلى أن الأشخاص الموقوفين يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في ميدان الاتجار بالبشر، وتنظيم الهجرة غير المشروعة عبر المسالك البحرية صوب جزر الكناري.

وحسب البلاغ ذاته فإن إجراءات التفتيش المنجزة في هذه القضية أسفرت عن حجز زورق مطاطي ومحرك بحري، علاوة على سبعة هواتف محمولة وجهاز لتحديد المواقع، ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وتم إخضاع المشتبه فيهم للبحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف كافة المتورطين المفترضين في هذه الأفعال الإجرامية.

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