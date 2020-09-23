24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:47
|07:13
|13:25
|16:47
|19:27
|20:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- أقراص "فيتا سي" تختفي من صيدليات بالمغرب
- البناء العشوائي يورط "أعوان سلطة" بتسلطانت
- الجواهري يدعو إلى دعم الأداء عبر الهاتف لمحاربة ارتفاع "الكاش"
- كورونا يطيل أمد ملف "حامي الدين وآيت الجيد"
- حالات كورونا تواصل التراجع بجهة فاس مكناس
الجواهري يُحذر من دعوات طبع نقود كثيرة لمواجهة أزمة الجائحة (5.00)
المغرب يسجل 2397 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة (5.00)
وزير الداخلية يدعو الجماعات إلى تحسين المداخيل وترشيد النفقات (5.00)
هل يتجه نواب "البيجيدي" إلى رفض الترشح لولاية برلمانية رابعة؟ (5.00)
- ترؤس مستشارة مغربية حفل "زفاف" امرأتين يثيرُ ضجة في إسبانيا - (131)
- اختطاف واغتصاب وقتل - (121)
- البوليساريو تخطط لتكرار سيناريو "إكديم إيزيك" في معبر "الكركرات" - (119)
- سابقة في المملكة .. محكمة تقضي بصرف شيك محرر بـ"تيفيناغ" - (103)
- منيب: لقاح فيروس "كورونا" يستهدف التحكم ومراقبة سكان العالم - (100)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الاتجار بالبشر يقود أشخاصا إلى التحقيق بالعيون
أفاد بلاغ لولاية أمن العيون بأن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالمدينة تمكنت، أمس الثلاثاء، من توقيف أربعة أشخاص من بينهم مواطن ينحدر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، تتراوح أعمارهم ما بين 37 و59 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.
وأضاف البلاغ، الذي تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منه، أن المعلومات الدقيقة التي وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أشارت إلى أن الأشخاص الموقوفين يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في ميدان الاتجار بالبشر، وتنظيم الهجرة غير المشروعة عبر المسالك البحرية صوب جزر الكناري.
وحسب البلاغ ذاته فإن إجراءات التفتيش المنجزة في هذه القضية أسفرت عن حجز زورق مطاطي ومحرك بحري، علاوة على سبعة هواتف محمولة وجهاز لتحديد المواقع، ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
وتم إخضاع المشتبه فيهم للبحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف كافة المتورطين المفترضين في هذه الأفعال الإجرامية.