24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4707:1313:2516:4719:2720:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الجواهري يُحذر من دعوات طبع نقود كثيرة لمواجهة أزمة الجائحة (5.00)

  2. طريق مداري يغير معالم عاصمة جهة سوس ماسة (5.00)

  3. المغرب يسجل 2397 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة (5.00)

  4. وزير الداخلية يدعو الجماعات إلى تحسين المداخيل وترشيد النفقات (5.00)

  5. هل يتجه نواب "البيجيدي" إلى رفض الترشح لولاية برلمانية رابعة؟ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | الدرك البحري يفكك شبكة للهجرة السرية بطنجة

الدرك البحري يفكك شبكة للهجرة السرية بطنجة

الدرك البحري يفكك شبكة للهجرة السرية بطنجة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 19:46

تمكنت عناصر من الدرك البحري بطنجة من تفكيك شبكة للهجرة السرية انطلاقا من ميناء طنجة، باستعمال قارب صيد تقليدي لتسهيل عملية تسليم المرشحين للهجرة لزوارق متخصصة في التهجير بعرض البحر.

وفي تفاصيل العملية، أفادت مصادر هسبريس بأن الدرك البحري توصل بمعلومات حول شبهة تورط قارب صيد تقليدي في تهجير المغاربة من ميناء طنجة، قبل أن تعمل دورية، تحت إشراف قائد السرية البحرية، على ضبطه بعد عودته من البحر.

وأضافت المصادر ذاتها أن البحث مع طاقم القارب أثبت أنهم قاموا بنقل 4 مرشحين للهجرة، وسلموهم لطاقم قارب آخر على بعد كيلومترات من الساحل، ما دفع الدرك البحري إلى اعتراض القارب المقصود عند وصوله إلى الميناء وتوقيف طاقمه.

وأشارت مصادر الجريدة إلى أن العاملين بالقاربيْن كانوا ينسقون في ما بينهم، من أجل تسهيل عملية إيصال المهاجرين السريين إلى زوارق الهجرة غير الشرعية في عرض البحر، وذلك بعد إيهام سلطات الميناء بأن الركاب مجرّد بحارة.

يشار إلى أن مجموع الموقوفين في هذه العملية بلغ 8 أشخاص، تمت إحالتهم، بتعليمات من النيابة العامة، على الحراسة النظرية، من أجل متابعتهم حسب المنسوب إلى كل واحد منهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - حماة الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 20:00
هذه الهجرة السرية يجب معالجتها بخلق فرص الشغل للشباب وأن تكون تنمية حقيقية وليست وهمية كما هو الحاصل اليوم فالشباب كنز مهم يجب استغلاله في ماينفع وينفعه فهو ثمرة يفقدها كثير من الدول المتقدمة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.