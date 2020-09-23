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كُتّاب وآراء
الدرك البحري يفكك شبكة للهجرة السرية بطنجة
تمكنت عناصر من الدرك البحري بطنجة من تفكيك شبكة للهجرة السرية انطلاقا من ميناء طنجة، باستعمال قارب صيد تقليدي لتسهيل عملية تسليم المرشحين للهجرة لزوارق متخصصة في التهجير بعرض البحر.
وفي تفاصيل العملية، أفادت مصادر هسبريس بأن الدرك البحري توصل بمعلومات حول شبهة تورط قارب صيد تقليدي في تهجير المغاربة من ميناء طنجة، قبل أن تعمل دورية، تحت إشراف قائد السرية البحرية، على ضبطه بعد عودته من البحر.
وأضافت المصادر ذاتها أن البحث مع طاقم القارب أثبت أنهم قاموا بنقل 4 مرشحين للهجرة، وسلموهم لطاقم قارب آخر على بعد كيلومترات من الساحل، ما دفع الدرك البحري إلى اعتراض القارب المقصود عند وصوله إلى الميناء وتوقيف طاقمه.
وأشارت مصادر الجريدة إلى أن العاملين بالقاربيْن كانوا ينسقون في ما بينهم، من أجل تسهيل عملية إيصال المهاجرين السريين إلى زوارق الهجرة غير الشرعية في عرض البحر، وذلك بعد إيهام سلطات الميناء بأن الركاب مجرّد بحارة.
يشار إلى أن مجموع الموقوفين في هذه العملية بلغ 8 أشخاص، تمت إحالتهم، بتعليمات من النيابة العامة، على الحراسة النظرية، من أجل متابعتهم حسب المنسوب إلى كل واحد منهم.