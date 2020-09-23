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الرئيسية | حوادث | ضبط مشروبات كحولية منتهية الصلاحية بطنجة

ضبط مشروبات كحولية منتهية الصلاحية بطنجة

ضبط مشروبات كحولية منتهية الصلاحية بطنجة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 22:35

قالت المديرية العامة للأمن الوطني إن عمليات المراقبة وإجراءات التقنين، التي باشرتها لجنة أمنية مختلطة تضم ممثلين عن المصالح المركزية للأمن الوطني وولاية أمن طنجة، بتنسيق مع السلطات الترابية المختصة، أسفرت، الثلاثاء، عن رصد مجموعة من المخالفات التنظيمية والقانونية وأخرى متعلقة بخرق الإجراءات الاحترازية التي تندرج في إطار حالة الطوارئ داخل مطاعم مصنفة، كما مكنت أيضا من ضبط كميات من المشروبات الكحولية والمواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك.

وأضافت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أنه تم القيام بعمليات المراقبة بتنسيق تام مع السلطات المحلية ومصالح الصحة البلدية وممثلي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ومصالح الجمارك والضرائب غير المباشرة، وذلك بغرض التحقق من الوضعية الجمركية للمشروبات الكحولية الممزوجة، ومدى استيفائها معايير السلامة الصحية والغذائية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن عمليات المراقبة شملت عشرة مطاعم مصنفة بمدينة طنجة، ومكنت من رصد 7 مخالفات تتعلق بعدم احترام صنف الرخصة وتحويل النشاط الأساسي للمطاعم إلى حانات، بالإضافة إلى مخالفتين تتعلقان بتشغيل عمالة دون الحصول على التراخيص الضرورية، و4 مخالفات أخرى تتعلق بعدم إشهار الإطار القانوني لعمل هذه الفئة من المطاعم وتغيير الاسم التجاري بدون ترخيص.

وتمثلت المخالفات المرصودة أيضا، يضيف البلاغ، في ضبط 10 مخالفات تتعلق بتجاوز الطاقة الاستيعابية وعدم احترام ضوابط التباعد الاجتماعي التي تقتضيها حالة الطوارئ الصحية، علاوة على عدم ارتداء العاملين والمستخدمين للكمامة الإجبارية التي تفرضها الإجراءات المعتمدة لمكافحة تفشي وباء كورونا المستجد.

وفي المقابل، أوضح البلاغ أن هذه العمليات الأمنية أسفرت عن حجز 105 قنينات من المشروبات الكحولية والغازية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى كميات مهمة من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، والتي من شأنها الإضرار بالصحة العامة.

وإثر هذه العمليات الأمنية، أصدرت السلطات المحلية قرارات بإغلاق 7 مطاعم إلى حين تسوية وضعيتها القانونية، في حين تم إخضاع مسيري هذه المحلات لأبحاث تمهيدية، مع وضع أحدهم تحت تدبير الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد مدى ومستوى تورطهم في المخالفات والأفعال الإجرامية المرتكبة.

يُشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في سياق العمليات الأمنية التي تباشرها المصالح الأمنية على الصعيد الوطني، وذلك من أجل زجر المخالفات المتعلقة بخرق حالة الطوارئ الصحية، فضلا عن تلك المرتبطة باستغلال رخص ترويج المشروبات الكحولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - salyy الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 22:52
هذه التوضيحات خاص يستافدو منها اكثر مطاعم مصنفة للاسف الغش والتزوير سرى فالدم ديال اغلبية الناس اصحاب الطمع والجشع واش هادو كظنو بلي يمتلكون الانسانية لا ظمير حي مادام مصلحتهم فوق صحة الزبناء وحبذا لو تمنع او تسحب منهم الرخصة ليكونو عبرة حيث هذشي اخطبوط صعب قتله
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5
2 - حمادي واعمر الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 23:00
اغلب السلع والمواد الغذائية الفلاحية والصناعية والمصبرة والمصنعة في المغرب والمستوردة اغلبها مغشوش ومزور التواريخ ومنتهي الصلاحية ذلك ما تسبب في تسميم المواطنين وتفشي الامراض عبر عشرات السنين كل ذلك بسبب الفساد والرشوة وسيطرة لوبيات مدعمة ممن بيدهم الامر والبلد يعيش ظروف السيبة والغش والتزوير والتسميم واللاقانون ولا من رادع لان هيبة الدولة تم القضاء عليها بسبب غياب القضاء الرادع !! كلشي مغشوش من البناء الى المواد الغذائية الى الكحول الى الانتخابات الى مختلف المواد والخدمات لان التزوير اصبح منظومة يتعايش معها المواطن كما هو الحال للفساد والرشوة ونهب املاك الدولة واحتلال الملك العمومي !! البلد اصبح وكالة بدون بواب وملاذ لمختلف اللوبيات
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11
3 - Md bihi الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 23:04
يبدو أن تداعيات الجائحة والحجر الصحي وما واكبه من توقف شبه تام للإقتصاد الوطني خاصة محلات القرب وعلى رأسها تجارة الخمور ، بدأت رائحتها المقززة في الأصل تفوح من زجاجات منتهية الصلاحية تباع لقبيلة الشاربان دون أن يفطنوا لما يستهلكون من سموم، نطلب من الله لهم العفو والعافية ، ونطالب بتشديد العقوبات لتجار هاته المآسي الذين يتاجرون بصحة الناس وكل همهم جني أرباح متحصلة من سلع فاسدة .
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6
4 - وكواك الحق الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 23:05
لأول مرة أسمع كحول منتهية الصلاحية
و أنا كطبيب أقول أن الكحول لا صلاحية لها : طبا علما و بالأخص محرمة شرعا . و الحمد لله على شريعة الله و اللهم اهدي جميع المسلمين .
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15
5 - شخص الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 23:06
اش كتسناو ندعيو معاكم ؟ سرعة البديهة و التنفيد السريع فيما لا يرضي الله ، شي حاجة اخرى الله يجيب
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