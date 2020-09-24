الدرك الملكي يحبط محاولة تهجير 20 شخصا بأصيلة

هسبريس من الرباط

تمكنت وحدة الدرك البحري بأصيلة من إحباط عملية للهجرة غير الشرعية، وتوقيف 3 أشخاص على خلفية الاشتباه في وقوفهم وراء تنظيم الهجرة السرية.

وأوضحت مصادر هسبريس أن عناصر من الدرك البحري اعترضت، في عرض البحر، زورقا مطاطيا على متنه 20 مهاجرا سريا، كان قد انطلق، في وقت سابق، من شاطئ الرحمة وسط المدينة، ليتم توقيف سائقه على خلفية الاشتباه في مشاركته في تنظيم الهجرة السرية.

وأضافت المصادر ذاتها أن الأبحاث التي باشرها الدرك البحري أسفرت عن توقيف منظم العملية وسط المدينة، إضافة إلى أحد مساعديه في عملية تنظيم الهجرة غير الشرعية؛ ليتبيّن أن الموقوفيْن يشكلان موضوع مذكرتي بحث.