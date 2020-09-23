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الرئيسية | حوادث | خرق الطوارئ يطيح بـ4 مسيرين لمقاهي "الشيشة"

خرق الطوارئ يطيح بـ4 مسيرين لمقاهي "الشيشة"

خرق الطوارئ يطيح بـ4 مسيرين لمقاهي "الشيشة"
رشيد الكويرتي من فاس
الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 23:35

أوقفت عناصر الشرطة بمنطقة أمن فاس الجديد دار دبيبغ، التابعة لولاية أمن فاس، الثلاثاء، أربعة من مسيري مقاهي "الشيشة"؛ وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بخرق أحكام حالة الطوارئ الصحية وتعريض حياة المواطنين للخطر، وحيازة بضائع أجنبية خاضعة لمبرر الأصل بدون سند صحيح.

وحسب ما أورده مصدر أمني لهسبرس فقد جرى توقيف المشتبه فيهم إثر عمليات المراقبة التي باشرتها عناصر الشرطة بمجموعة من الأماكن العمومية بمدينة فاس، حيث تم ضبط 86 شخصا داخل المقاهي الأربعة المعنية التي تقدم "الشيشة" للزبائن بدون ترخيص، وفي ظروف لا تحترم شروط السلامة الصحية والتباعد الاجتماعي التي تفرضها حالة الطوارئ الصحية.

وفضلا عن توقيف مسيري هذه المقاهي خلال التدخلات المنجزة، يوضح المصدر ذاته، مكنت عمليات التفتيش المنجزة داخلها عن حجز 1300 غرام من مادة المعسل المهرب وكمية من الفحم، علاوة على 93 قنينة نرجيلة.

وتم إيداع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم إخضاع الزبائن المضبوطين داخل المقاهي لإجراءات البحث التمهيدي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، يضيف المصدر الأمني ذاته.

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