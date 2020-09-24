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كُتّاب وآراء
كاميرات مراقبة أمنية تسقط مروّج مخدرات بطنجة
تمكنت مصالح الأمن بمدينة طنجة، الأربعاء، من توقيف شخص من ذوي السوابق العدلية، بمنطقة بني مكادة، متحوزا على كمية مهمة من المخدرات القوية.
وأوضح مصدر أمني، في إفادة لهسبريس، أن "عناصر الشرطة العاملة بقاعة القيادة والتنسيق تمكنت، عبر كاميرات المراقبة المثبتة بأحد أحياء بني مكادة، من متابعة حركات أحد الأشخاص، يشتبه في ترويجه للمخدرات القوية".
وأضاف المصدر ذاته أنه تم توجيه فرقة الأبحاث التابعة للشرطة القضائية بأمن منطقة بني مكادة، "والتي عملت على توقيف المعني البالغ من العمر 43 سنةً"، مشيرا إلى أنه "حجز بحوزته 324 قرصا مخدرا".
وجرى وضع الموقوف رهن تدبير الحراسة النظرية قصد البحث معه حول الموضوع، بإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة.