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كُتّاب وآراء
الشرطة تتصدى لترويج المخدرات بمدينة الصويرة
أوقفت مصالح المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الصويرة، الأربعاء، 6 أشخاص يشتبه في انتمائهم لشبكة إجرامية متخصصة في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وحجزت مصالح الأمن خلال هذه العملية حوالي 750 غراما من مخدر الشيرا، وقرابة 300 قرص مهلوس، ومجموعة من الأسلحة البيضاء، وهواتف نقالة يستعملها المشتبه فيهم في التواصل مع زبنائهم، ومبلغ مالي مهم متحصل من بيع المخدرات والمؤثرات العقلية.
وتمكنت مصالح الأمن من تفكيك هذه الشبكة، التي يتزعمها شخص يشكل موضوع مذكرات بحث عديدة على الصعيد الوطني من أجل ترويج المخدرات، إثر نصب كمين أمني أسفر عن توقيف المشتبه فيهم، ومن ضمنهم ثلاث نساء.
وجاء هذا التدخل الأمني عقب بحث ميداني أجرته مصالح أمن الصويرة حول هذا النشاط الإجرامي، مكنها من مجموعة من المعطيات التي تم استثمارها على نحو إيجابي لوضع حد لهذه الشبكة.
وتم الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية لضرورة البحث والتقديم أمام العدالة، فيما يبقى البحث متواصلا من أجل الوصول إلى باقي الشركاء المفترضين.